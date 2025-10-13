Michelin nach Prognosesenkung unter Druck

Die Papiere des Michelin-Konkurrenten Continental gerieten nach der Nachricht ebenfalls unter Druck und gaben auf Tradegate nachbörslich zum Xetra-Schluss um mehr als 1 Prozent nach./ajx/jha/

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 56,00 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 18:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,21 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Continental Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/+42,86 % bedeutet.