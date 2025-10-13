    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    ROUNDUP

    ICE-Strecke München-Nürnberg nach Sperre freigegeben

    • Bahnstrecke München-Nürnberg wieder frei gegeben.
    • Polizeieinsatz als Grund für Sperrung beendet.
    • Fahrgäste erlitten Umleitungen und Verspätungen.

    INGOLSTADT (dpa-AFX) - Nach einer zeitweiligen Sperrung ist die Bahnstrecke zwischen München und Nürnberg wieder frei. Ein Polizeieinsatz, der Grund für die Sperre war, ist beendet, sagte ein Bahnsprecher am Abend.

    Zuvor hatten Bahnfahrer mit Umleitungen, Verspätungen und Zugausfällen rechnen müssen. ICEs wurden wegen der Sperrung der Schnellstrecke über Treuchtlingen umgeleitet, was für Fahrgäste - auch auf der viel genutzten Route München-Berlin - laut Bahn etwa eine halbe Stunde Verspätung bedeutete. Regionalzüge endeten vorzeitig, die Bahn richtete einen Ersatzverkehr ein. Details zu dem Polizeieinsatz nannte der Sprecher nicht./fjm/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
