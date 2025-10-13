Sepp Straka schlägt bei den Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel - Tirol ab

--------------------------------------------------------------

Kitzbühel (ots) - Österreichs Golf-Superstar liefert seinen Fans das langersehnte HeimspielÖsterreichs größtes Golfturnier bekommt sein ultimatives Highlight: Sepp Straka,die aktuelle Nummer 15 der Weltrangliste, zweifacher Ryder-Cup-Sieger,vierfacher PGA-Tour-Champion und erfolgreichster österreichischer Golfer allerZeiten, wird bei den Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel - Tirolabschlagen.Das Turnier findet von 28. bis 31. Mai 2026 am GolfplatzKitzbühel-Schwarzsee-Reith statt und ist Teil der DP World Tour Race to Dubai2026. Mit der erfreulichen Botschaft startet auch gleichzeitig der Ticketverkauffür das DP World Tour Event."Ich freue mich sehr, wieder nach Österreich zurückzukehren, um nach fünf Jahrenwieder bei unseren nationalen Open zu spielen", sagt Sepp Straka. "Es wargroßartig, das Event letztes Jahr wieder im Kalender der DP World Tour zu sehen,und ich bin glücklich, dass ich es 2026 in meinen Turnierplan aufnehmen kann. Esist schon einige Jahre her, dass ich vor heimischem Publikum gespielt habe, undin dieser Zeit ist viel passiert. Es wird eine großartige Gelegenheit, meineErfolge mit Familie, Freunden und Fans zu feiern - darauf freue ich michriesig."Dass Sepp Straka 2026 in Kitzbühel abschlagen wird, ist dem unermüdlichenEinsatz des Veranstalterteams Golf Enterprises GmbH und den Verantwortlichen derDP World Tour zuverdanken. Seit Monaten wurde mit höchster Professionalität und großempersönlichen Engagement daran gearbeitet, Österreichs Golfhelden in seine Heimatzurückzuholen. Edwin Weindorfer, CEO / Founder Emotion Group / Golf Enterprises:"Seit gut sechs Monaten arbeiten wir daran, Sepp zu unserem Turnier zu lotsen.In Salzburg hat es leider noch nicht geklappt - jetzt geht für uns ein Traum inErfüllung. Sepp Straka wird ein Teil unserer Initiative, die Austrian AlpineOpen presented by Kitzbühel - Tirol zum Hahnenkamm des Sommers zu etablieren.Wir sind über alle Maßen stolz, den heimischen Golf- und Sportfans diesesAushängeschild präsentieren zu dürfen. Mit dieser großartigen Neuigkeit startenwir den Ticketverkauf und erwarten uns, das großartige Ergebnis aus Altentannmit rund 18.000 Fans noch zu toppen."Nach der erfolgreichen Premiere im GC Gut Altentann 2025 im SalzburgerLand zieht