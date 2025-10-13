Sepp Straka schlägt bei den Austrian Alpine Open 2026 in Kitzbühel - Tirol ab
Kitzbühel (ots) - Österreichs Golf-Superstar liefert seinen Fans das lang
ersehnte Heimspiel
Österreichs größtes Golfturnier bekommt sein ultimatives Highlight: Sepp Straka,
die aktuelle Nummer 15 der Weltrangliste, zweifacher Ryder-Cup-Sieger,
vierfacher PGA-Tour-Champion und erfolgreichster österreichischer Golfer aller
Zeiten, wird bei den Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel - Tirol
abschlagen.
Das Turnier findet von 28. bis 31. Mai 2026 am Golfplatz
Kitzbühel-Schwarzsee-Reith statt und ist Teil der DP World Tour Race to Dubai
2026. Mit der erfreulichen Botschaft startet auch gleichzeitig der Ticketverkauf
für das DP World Tour Event.
"Ich freue mich sehr, wieder nach Österreich zurückzukehren, um nach fünf Jahren
wieder bei unseren nationalen Open zu spielen", sagt Sepp Straka. "Es war
großartig, das Event letztes Jahr wieder im Kalender der DP World Tour zu sehen,
und ich bin glücklich, dass ich es 2026 in meinen Turnierplan aufnehmen kann. Es
ist schon einige Jahre her, dass ich vor heimischem Publikum gespielt habe, und
in dieser Zeit ist viel passiert. Es wird eine großartige Gelegenheit, meine
Erfolge mit Familie, Freunden und Fans zu feiern - darauf freue ich mich
riesig."
Dass Sepp Straka 2026 in Kitzbühel abschlagen wird, ist dem unermüdlichen
Einsatz des Veranstalterteams Golf Enterprises GmbH und den Verantwortlichen der
DP World Tour zu
verdanken. Seit Monaten wurde mit höchster Professionalität und großem
persönlichen Engagement daran gearbeitet, Österreichs Golfhelden in seine Heimat
zurückzuholen. Edwin Weindorfer, CEO / Founder Emotion Group / Golf Enterprises:
"Seit gut sechs Monaten arbeiten wir daran, Sepp zu unserem Turnier zu lotsen.
In Salzburg hat es leider noch nicht geklappt - jetzt geht für uns ein Traum in
Erfüllung. Sepp Straka wird ein Teil unserer Initiative, die Austrian Alpine
Open presented by Kitzbühel - Tirol zum Hahnenkamm des Sommers zu etablieren.
Wir sind über alle Maßen stolz, den heimischen Golf- und Sportfans dieses
Aushängeschild präsentieren zu dürfen. Mit dieser großartigen Neuigkeit starten
wir den Ticketverkauf und erwarten uns, das großartige Ergebnis aus Altentann
mit rund 18.000 Fans noch zu toppen."
Nach der erfolgreichen Premiere im GC Gut Altentann 2025 im SalzburgerLand zieht
