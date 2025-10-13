RBC senkt Hannover Rück auf 'Sector Perform' - Ziel 275 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 260,4 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 19:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,45 Mrd..

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +5,44 %/+34,20 % bedeutet.