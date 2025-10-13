    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    ANALYSE-FLASH

    RBC senkt Hannover Rück auf 'Sector Perform' - Ziel 275 Euro

    • RBC stuft Hannover Rück auf "Sector Perform" ab.
    • Kursziel von 295 auf 275 Euro gesenkt.
    • Rückstellungen stärken Vertrauen in Margenstabilität.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 295 auf 275 Euro gesenkt. Der im Laufe der Zeit aufgebaute, umfangreiche Rückstellungsbestand im Bereich Schaden und Unfall stärke zwar das Vertrauen, dass der Rückversicherer die aktuellen Margen länger als andere Wettbewerber halten könne, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte prognostizierte zudem ein stärkeres Wachstum in diesem Geschäftsfeld, doch beides spiegele sich bereits in der Bewertungsprämie wider./rob/la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 260,4 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 19:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,45 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +5,44 %/+34,20 % bedeutet.


