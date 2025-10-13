ANALYSE-FLASH
RBC senkt Hannover Rück auf 'Sector Perform' - Ziel 275 Euro
- RBC stuft Hannover Rück auf "Sector Perform" ab.
- Kursziel von 295 auf 275 Euro gesenkt.
- Rückstellungen stärken Vertrauen in Margenstabilität.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 295 auf 275 Euro gesenkt. Der im Laufe der Zeit aufgebaute, umfangreiche Rückstellungsbestand im Bereich Schaden und Unfall stärke zwar das Vertrauen, dass der Rückversicherer die aktuellen Margen länger als andere Wettbewerber halten könne, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte prognostizierte zudem ein stärkeres Wachstum in diesem Geschäftsfeld, doch beides spiegele sich bereits in der Bewertungsprämie wider./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:31 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 260,4 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 19:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,45 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +5,44 %/+34,20 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hannover Rueck - 840221 - DE0008402215
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hannover Rueck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Rückversicherer bezahlte dabei neun Euro je Aktie an die Anteilseigner, davon zwei Euro als Sonderdividende. Wie bisher soll die Dividende je Aktie mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen und langfristig steigen. Das in der Vergangenheit regelmäßig verwendete Instrument der Sonderdividende soll nicht mehr genutzt werden, sondern in die reguläre Dividende integriert werden.