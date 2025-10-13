RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re nach einem Analystenwechsel von 566 auf 570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Münchener seien gut kapitalisiert und zählten den am besten diversifizierten Rückversicherern, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Munich Re habe ferner in der letzten Abschwungphase eine gute, aber nicht herausragende Erfolgsbilanz aufgewiesen, und die historischen Eigenkapitalrenditen lägen deutlich unter den Markterwartungen. Insgesamt sieht Cohen kaum Spielraum für eine Neubewertung./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 564,4EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 19:14 Uhr) gehandelt.





