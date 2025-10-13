    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 143 auf 125 Franken gesenkt. Analyst Ben Cohen nennt die Kursentwicklung und aktuelle Bewertung als Grund. Die Titel hätten sich nach den Sonderabschreibungen für Schadenrückstellungen im Jahr 2024 und Lebens- und Krankenrückstellungen im Jahr 2023 stark erholt. Im Vergleich zu den Mitbewerbern sei ein Abschlag angemessen./ajx/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 161,0EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2025, 19:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ben Cohen
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 143
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


