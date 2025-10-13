RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 143 auf 125 Franken gesenkt. Analyst Ben Cohen nennt die Kursentwicklung und aktuelle Bewertung als Grund. Die Titel hätten sich nach den Sonderabschreibungen für Schadenrückstellungen im Jahr 2024 und Lebens- und Krankenrückstellungen im Jahr 2023 stark erholt. Im Vergleich zu den Mitbewerbern sei ein Abschlag angemessen./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 161,0EUR auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2025, 19:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 143

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

