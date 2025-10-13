Handelskrieg Trump-Xi Jinping: Wann zündet China die Bombe und sagt Treffen ab?

Die Wall Street will daran glauben: der Handelskrieg wird sich wieder entschärfen, wenn Trump später im Oktober Xi Jinping in Südkorea treffen wird. Daher gebe es dann keine weiteren Zölle gegen China - weswegen der TACO-Tweet von Trump vom gestrigen Sonntag Anlass zur heutigen Party der Aktienmärkte. Aber da gibt es ein Problem: der Termin ist bisher noch nie von China bestätigt worden - und die Wahrscheinlichkeit dürfte hoch sein, dass Peking klar machen wird, dass es zu diesem Treffen gar nicht kommen wird! Heute wurde wieder die nächste KI-Sau durchs Dorf getrieben durch einen schwammigen "Deal" zwischen Broadcom und OpenAI..

