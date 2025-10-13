Marktgeflüster
Handelskrieg Trump-Xi Jinping: Wann zündet China die Bombe und sagt Treffen ab?
Die Wahrscheinlichkeit dürfte hoch sein, dass Peking klar machen wird, dass es zu diesem Treffen gar nicht kommen wird!
Die Wall Street will daran glauben: der Handelskrieg wird sich wieder entschärfen, wenn Trump später im Oktober Xi Jinping in Südkorea treffen wird. Daher gebe es dann keine weiteren Zölle gegen China - weswegen der TACO-Tweet von Trump vom gestrigen Sonntag Anlass zur heutigen Party der Aktienmärkte. Aber da gibt es ein Problem: der Termin ist bisher noch nie von China bestätigt worden - und die Wahrscheinlichkeit dürfte hoch sein, dass Peking klar machen wird, dass es zu diesem Treffen gar nicht kommen wird! Heute wurde wieder die nächste KI-Sau durchs Dorf getrieben durch einen schwammigen "Deal" zwischen Broadcom und OpenAI..
