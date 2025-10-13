Start-up-Challenge von auto motor und sport
TaiSan gewinnt mit innovativem Batteriekonzept / Weiterentwicklung der Natrium-Ionen-Batterien (FOTO)
Stuttgart (ots) - Mit der Weiterentwicklung der Elektrolyt-Technologie für
Batteriesysteme gewinnt das britische Unternehmen TaiSan (https://taisan.co.uk/)
die diesjährige Start-up-Challenge von auto motor und sport in Kooperation mit
Reziprok Ventures und heartfelt_. Mit dem Preis fördern die Partner
Frühphasen-Start-ups mit innovativen Tech-Lösungen für die Energie- und
Mobilitätswende mit einer Anschubfinanzierung von 100.000 Euro.
Das in Cambridge ansässige Start-up entwickelt innovative Elektrolyt-Polymere
für Batterien, die mit Natrium-Ionen arbeiten und so viele Vorteile gegenüber
den aktuell üblichen Lithium-Ionen-Systemen bieten: sie benötigen keine
kritischen Rohstoffe, sind kostengünstiger, sicherer, umweltfreundlicher und
leistungsfähiger bei tiefen Temperaturen. Die Polymer-Technologie macht die
Natrium-Ionen-Batterien zudem kompakter und leichter, was sie für
unterschiedlichste Anwendungen unter anderem im Bereich Mobilität interessant
macht.
"Wir freuen uns sehr, hier ein Start-up zu würdigen, das sich intensiv mit dem
Umgang kritischere Rohstoffe auseinandersetzt und Alternativen anbietet", sagt
Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport . "Das ist für den
Erfolg und die Glaubwürdigkeit der Elektromobilität als zukunftsweisendes
Antriebskonzept auch beim Kunden entscheidend." Ähnlich sieht es auch Marcus
Willand, Managing Director bei reziprok: "Heartfelt_ und reziprok ventures
freuen sich besonders, ein europäisches Start-Up, welches aus der
Spitzenforschung kommt auszeichnen zu dürfen. Damit wollen wir ein klares Signal
senden, das wir in Europa in den Zukunftsthemen der Automobilindustrie bei
Innovation global mit an der Spitze liegen. Jetzt gilt es, TaiSan zu einem
europäischen Standard für quasi-solidstate Sodium-Batterien zu entwickeln."
Die Start-up Challenge ist ein im vergangenen Jahr ins Leben gerufener Preis.
Erster Sieger war 2024 das Unternehmen LIMATICA
(https://www.linkedin.com/company/75762/admin/page-posts/published/) mit seiner
innovativen Messmethode für den Batterie-Herstellungsprozess.
Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines derführenden
Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und
Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe
publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, promobil,
MOTORRAD, Men's Health,MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest
Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle,
Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind
dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr.
HermannDietrich-Troeltsch.
