    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Start-up-Challenge von auto motor und sport

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    TaiSan gewinnt mit innovativem Batteriekonzept / Weiterentwicklung der Natrium-Ionen-Batterien (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Mit der Weiterentwicklung der Elektrolyt-Technologie für
    Batteriesysteme gewinnt das britische Unternehmen TaiSan (https://taisan.co.uk/)
    die diesjährige Start-up-Challenge von auto motor und sport in Kooperation mit
    Reziprok Ventures und heartfelt_. Mit dem Preis fördern die Partner
    Frühphasen-Start-ups mit innovativen Tech-Lösungen für die Energie- und
    Mobilitätswende mit einer Anschubfinanzierung von 100.000 Euro.

    Das in Cambridge ansässige Start-up entwickelt innovative Elektrolyt-Polymere
    für Batterien, die mit Natrium-Ionen arbeiten und so viele Vorteile gegenüber
    den aktuell üblichen Lithium-Ionen-Systemen bieten: sie benötigen keine
    kritischen Rohstoffe, sind kostengünstiger, sicherer, umweltfreundlicher und
    leistungsfähiger bei tiefen Temperaturen. Die Polymer-Technologie macht die
    Natrium-Ionen-Batterien zudem kompakter und leichter, was sie für
    unterschiedlichste Anwendungen unter anderem im Bereich Mobilität interessant
    macht.

    "Wir freuen uns sehr, hier ein Start-up zu würdigen, das sich intensiv mit dem
    Umgang kritischere Rohstoffe auseinandersetzt und Alternativen anbietet", sagt
    Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport . "Das ist für den
    Erfolg und die Glaubwürdigkeit der Elektromobilität als zukunftsweisendes
    Antriebskonzept auch beim Kunden entscheidend." Ähnlich sieht es auch Marcus
    Willand, Managing Director bei reziprok: "Heartfelt_ und reziprok ventures
    freuen sich besonders, ein europäisches Start-Up, welches aus der
    Spitzenforschung kommt auszeichnen zu dürfen. Damit wollen wir ein klares Signal
    senden, das wir in Europa in den Zukunftsthemen der Automobilindustrie bei
    Innovation global mit an der Spitze liegen. Jetzt gilt es, TaiSan zu einem
    europäischen Standard für quasi-solidstate Sodium-Batterien zu entwickeln."

    Die Start-up Challenge ist ein im vergangenen Jahr ins Leben gerufener Preis.
    Erster Sieger war 2024 das Unternehmen LIMATICA
    (https://www.linkedin.com/company/75762/admin/page-posts/published/) mit seiner
    innovativen Messmethode für den Batterie-Herstellungsprozess.

    Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines derführenden
    Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und
    Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe
    publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, promobil,
    MOTORRAD, Men's Health,MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest
    Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle,
    Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind
    dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr.
    HermannDietrich-Troeltsch.

    Pressekontakt:

    Kirsten Segler
    Referentin Unternehmenskommunikation
    Motor Presse Stuttgart
    Tel.: +49 711 182-1265
    mailto:ksegler@motorpresse.de
    http://www.motorpresse.de
    LinkedIn / Facebook
    shop.motorpresse.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133390/6136957
    OTS: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Start-up-Challenge von auto motor und sport TaiSan gewinnt mit innovativem Batteriekonzept / Weiterentwicklung der Natrium-Ionen-Batterien (FOTO) Mit der Weiterentwicklung der Elektrolyt-Technologie für Batteriesysteme gewinnt das britische Unternehmen TaiSan (https://taisan.co.uk/) die diesjährige Start-up-Challenge von auto motor und sport in Kooperation mit Reziprok Ventures und …