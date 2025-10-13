TaiSan gewinnt mit innovativem Batteriekonzept / Weiterentwicklung der Natrium-Ionen-Batterien (FOTO)

Stuttgart (ots) - Mit der Weiterentwicklung der Elektrolyt-Technologie für

Batteriesysteme gewinnt das britische Unternehmen TaiSan (https://taisan.co.uk/)

die diesjährige Start-up-Challenge von auto motor und sport in Kooperation mit

Reziprok Ventures und heartfelt_. Mit dem Preis fördern die Partner

Frühphasen-Start-ups mit innovativen Tech-Lösungen für die Energie- und

Mobilitätswende mit einer Anschubfinanzierung von 100.000 Euro.



Das in Cambridge ansässige Start-up entwickelt innovative Elektrolyt-Polymere

für Batterien, die mit Natrium-Ionen arbeiten und so viele Vorteile gegenüber

den aktuell üblichen Lithium-Ionen-Systemen bieten: sie benötigen keine

kritischen Rohstoffe, sind kostengünstiger, sicherer, umweltfreundlicher und

leistungsfähiger bei tiefen Temperaturen. Die Polymer-Technologie macht die

Natrium-Ionen-Batterien zudem kompakter und leichter, was sie für

unterschiedlichste Anwendungen unter anderem im Bereich Mobilität interessant

macht.







Umgang kritischere Rohstoffe auseinandersetzt und Alternativen anbietet", sagt

Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport . "Das ist für den

Erfolg und die Glaubwürdigkeit der Elektromobilität als zukunftsweisendes

Antriebskonzept auch beim Kunden entscheidend." Ähnlich sieht es auch Marcus

Willand, Managing Director bei reziprok: "Heartfelt_ und reziprok ventures

freuen sich besonders, ein europäisches Start-Up, welches aus der

Spitzenforschung kommt auszeichnen zu dürfen. Damit wollen wir ein klares Signal

senden, das wir in Europa in den Zukunftsthemen der Automobilindustrie bei

Innovation global mit an der Spitze liegen. Jetzt gilt es, TaiSan zu einem

europäischen Standard für quasi-solidstate Sodium-Batterien zu entwickeln."



Die Start-up Challenge ist ein im vergangenen Jahr ins Leben gerufener Preis.

Erster Sieger war 2024 das Unternehmen LIMATICA

(https://www.linkedin.com/company/75762/admin/page-posts/published/) mit seiner

innovativen Messmethode für den Batterie-Herstellungsprozess.



Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines derführenden

Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und

Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe

publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter auto motor und sport, promobil,

MOTORRAD, Men's Health,MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest

Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle,

Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind

dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr.

HermannDietrich-Troeltsch.



