Börsen Update USA - 13.10. - US Tech 100 stark +2,11 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.058,12 PKT und steigt um +1,24 %.

Top-Werte: Nike (B) +4,06 %, NVIDIA +3,32 %, American Express +3,29 %, Salesforce +3,18 %, Caterpillar +3,13 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -1,26 %, Verizon Communications -0,65 %, Cisco Systems 0,00 %, Johnson & Johnson +0,10 %, Sherwin-Williams +0,31 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:50) bei 24.742,63 PKT und steigt um +2,11 %.

Top-Werte: Arm Holdings +10,49 %, Broadcom +9,71 %, ON Semiconductor +7,97 %, Micron Technology +7,50 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +7,26 %

Flop-Werte: Fastenal -7,74 %, Monster Beverage -1,90 %, T-Mobile US -1,83 %, PayPal -0,89 %, AstraZeneca -0,68 %

Der S&P 500 steht bei 6.653,89 PKT und gewinnt bisher +1,53 %.

Top-Werte: Broadcom +9,71 %, Best Buy +9,42 %, Albemarle +9,28 %, ON Semiconductor +7,97 %, GE Vernova +7,80 %

Flop-Werte: Fastenal -7,74 %, Las Vegas Sands -5,44 %, Wynn Resorts -5,02 %, J.M. Smucker -2,36 %