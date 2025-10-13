Nike (B) Aktie mit starker Tagesperformance - 13.10.2025

Mit einer Performance von +4,06 % konnte die Nike (B) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.

Obwohl sich die Nike (B) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -9,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -8,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nike (B) auf -23,21 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,24 % geändert.

Nike (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,35 % 1 Monat -9,53 % 3 Monate -9,47 % 1 Jahr -25,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nike (B) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die drastische Kursentwicklung der Nike (B) Aktie, die von über 150€ auf etwa 61€ gefallen ist. Nutzer diskutieren die Gründe für den Rückgang, darunter sinkende Netto-Gewinne und schwächere Zahlen für 2025. Während einige pessimistisch sind und von Geldverbrennung sprechen, gibt es auch Stimmen, die auf eine mögliche Erholung hoffen und die positiven Aspekte der Unternehmensentwicklung betonen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,73 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Umsatzzahlen von Pou Sheng, dem größten Großhandelspartner von Adidas und Nike in China, implizierten ein noch immer …

Nike (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.