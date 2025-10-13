    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul an Trump

    Friedensinitiative bei Putin fortsetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland fordert Trump auf, Druck auf Putin zu erhöhen.
    • Trump soll Friedensverhandlungen zwischen Russland und Ukraine fördern.
    • Bulgarien will Schwarzes Meer stärker in NATO-Agenda integrieren.

    SOFIA (dpa-AFX) - Deutschland appelliert an US-Präsident Donald Trump nach dessen Vermittlungserfolg im Gaza-Krieg, den Druck auf Kremlchef Wladimir Putin für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu erhöhen. Trump habe "einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass es diese Vereinbarung bezüglich des Gazastreifens gibt. Und Deutschland appelliert an ihn, jetzt seine Bemühungen fortzusetzen, zu Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu kommen", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem bulgarischen Kollegen Georg Georgiew in der Hauptstadt Sofia.

    Die Bundesregierung setze "große Erwartungen in die amerikanische Administration, denn Präsident Trump hat ja glaubhaft gemacht, dass er daran interessiert ist, sich an verschiedenen Orten der Welt für Friedensschlüsse einzusetzen", sagte der Bundesaußenminister. Deutschland stehe bereit, Trump bei einer solchen Friedensinitiative zu unterstützen. Wadephul fügte hinzu, es sei "aller Anstrengung wert, jetzt neuen Anlauf in der Ukraine zu nehmen, bevor dort wieder Kämpfe in einem größeren Umfang ausbrechen".

    Bulgarien: Schwarzmeerregion mehr auf Nato-Tagesordnung

    Georgiew betonte vor dem Hintergrund, dass das Schwarze Meer eine Grenzregion zum Krieg in der Ukraine sei: "Unser Anliegen ist, dass das Schwarze Meer immer mehr in der Tagesordnung der Nato und der Europäischen Union präsent ist." Bulgarien habe großes Interesse daran, die Region stabil zu erhalten.

    In der ersten Phase von Trumps Gaza-Friedensplan waren heute die letzten noch lebenden Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen worden - im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. Trump hatte seinen Friedensplan vor zwei Wochen vorgestellt und Israel und die islamistische Hamas dann mit Druck zu einer Einigung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln und Gefangenen gedrängt./bk/DP/he





