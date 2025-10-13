Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kommunen sollen kÃ¼nftig einen Maximalpreis pro Quadratmeter fÃ¼r die Mieten von BÃ¼rgergeld-Haushalten festlegen kÃ¶nnen.



"Die kommunalen TrÃ¤ger legen dann selbst im Rahmen der Angemessenheitskriterien einen Maximalpreis pro Quadratmeter fest", sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums auf Anfrage der "Frankfurter Rundschau" von Ippen-Media. Bundesarbeits- und Sozialministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) will Ã¼ber diesen sogenannten "Quadratmeterdeckel" gegen Ã¼berhÃ¶hte Kosten der Unterkunft und Sozialleistungsmissbrauch mittels sogenannter "Schrottimmobilien" vorgehen.





Bisher gelten bei der Zahlung der Miet- und Heizkosten pauschale Obergrenzen, die sich an der GrÃ¶ÃŸe der Bedarfsgemeinschaft und der WohnflÃ¤che orientieren. "In sogenannten Schrottimmobilien wohnen aber hÃ¤ufig sehr viele Bedarfsgemeinschaften auf engem Raum", erklÃ¤rte die BMAS-Sprecherin. "Dadurch entstehen unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig hohe Quadratmeterpreise."



Diese sollen durch den neuen Deckel verhindert werden. "Der Deckel mÃ¼sste von den kommunalen TrÃ¤gern so gewÃ¤hlt werden, dass er vor allem ExtremfÃ¤lle verhindert, zugleich aber dem jeweiligen regionalen Preisniveau Rechnung trÃ¤gt", sagte die Sprecherin. Wenn die Miete von BÃ¼rgergeld-Haushalten Ã¼ber der Grenze liegt, kÃ¶nnen die Jobcenter ein Kostensenkungsverfahren einleiten.





