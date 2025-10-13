CAMBRIDGE, Mass., Okt. 13, 2025 /PRNewswire/ -- MIT Technology Review hat seine "2025 Climate Tech Companies to Watch"-Liste vorgestellt, in der die vielversprechendsten Unternehmen hervorgehoben werden, die echte Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels auf unserem Planeten erzielen. Envision Energy, ein weltweit führender Anbieter von grünen Technologien und Lösungen für erneuerbare Energien, wurde für seine Pionierarbeit im Bereich der intelligenten Windtechnologie, des Netto-Null-Industrieparkmodells und der integrierten digitalen Energiesysteme in diese Gruppe aufgenommen.

Die Liste gilt als eine der einflussreichsten im Bereich der Klimatechnologie und wird nach strengen Kriterien von Redakteuren der MIT Technology Review, Wissenschaftlern und Investoren aus der Branche erstellt. Die Unternehmen werden anhand mehrerer Aspekte bewertet, darunter Innovation, Emissionsminderungspotenzial, Entwicklung skalierbarer grüner Technologien oder Industriemodelle und Widerstandsfähigkeit gegenüber politischen oder marktbezogenen Unwägbarkeiten. Die Liste legt den Schwerpunkt auf eine globale Repräsentation und stellt die greifbare Wirkung über die Quantität. Die diesjährige Liste ist mit einem exklusiven Essay von Bill Gates versehen, in dem er hervorhebt, dass "Erfindungsreichtum unsere beste Waffe gegen den Klimawandel ist", und das Konzept der grünen Prämie vorstellt, das die Bedeutung der Skalierung von Technologien zur Senkung der Kohlenstoffkosten in allen Branchen betont.