    Best Buy - Aktie zieht deutlich an - 13.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Best Buy Aktie bisher um +9,81 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Best Buy Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Best Buy ist ein führender US-Einzelhändler für Elektronik mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Amazon, Walmart und Target. Es bietet einzigartige Dienstleistungen wie Geek Squad an.

    Best Buy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Die Best Buy Aktie konnte bisher um +9,81 % auf 66,56 zulegen. Das sind +5,95  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die Best Buy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,87 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Best Buy Aktie damit um -7,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,06 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,35 % geändert.

    Best Buy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,33 %
    1 Monat -6,29 %
    3 Monate -0,87 %
    1 Jahr -31,71 %

    Informationen zur Best Buy Aktie

    Es gibt 210 Mio. Best Buy Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,90 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update USA - 13.10. - US Tech 100 stark +2,11 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsenstart USA - 13.10. - US Tech 100 stark +1,95 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Best Buy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Best Buy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Best Buy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Best Buy

    +9,05 %
    -8,42 %
    -6,86 %
    -0,67 %
    -31,72 %
    -8,10 %
    -39,83 %
    +86,61 %
    +552,20 %
    ISIN:US0865161014WKN:873629



