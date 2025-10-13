Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.10.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Best Buy
Tagesperformance: +10,22 %
Platz 1
Performance 1M: -6,29 %
Fastenal
Tagesperformance: -9,21 %
Platz 2
Performance 1M: -1,38 %
Broadcom
Tagesperformance: +9,07 %
Platz 3
Performance 1M: -6,89 %
Albemarle
Tagesperformance: +8,85 %
Platz 4
Performance 1M: +17,69 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +8,29 %
Platz 5
Performance 1M: -1,74 %
GE Vernova
Tagesperformance: +7,89 %
Platz 6
Performance 1M: -1,41 %
HP
Tagesperformance: +7,47 %
Platz 7
Performance 1M: -7,28 %
Micron Technology
Tagesperformance: +7,46 %
Platz 8
Performance 1M: +19,43 %
Oracle
Tagesperformance: +7,32 %
Platz 9
Performance 1M: +1,55 %
Vistra
Tagesperformance: +7,31 %
Platz 10
Performance 1M: -3,82 %
Tesla
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 11
Performance 1M: +7,17 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +6,54 %
Platz 12
Performance 1M: -2,14 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +6,52 %
Platz 13
Performance 1M: -5,23 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +6,50 %
Platz 14
Performance 1M: +7,13 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +6,33 %
Platz 15
Performance 1M: -8,55 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +6,33 %
Platz 16
Performance 1M: +15,48 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +6,28 %
Platz 17
Performance 1M: +18,01 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 18
Performance 1M: +21,47 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +6,04 %
Platz 19
Performance 1M: +11,39 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 20
Performance 1M: -6,67 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +5,74 %
Platz 21
Performance 1M: -5,65 %
Tapestry
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 22
Performance 1M: +3,20 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 23
Performance 1M: +1,36 %
Arista Networks
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 24
Performance 1M: +11,16 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 25
Performance 1M: -0,60 %
Humana
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 26
Performance 1M: +3,29 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 27
Performance 1M: +9,67 %
Kenvue
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 28
Performance 1M: -11,74 %
Altria Group
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 29
Performance 1M: +1,78 %
