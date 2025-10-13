    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    Besonders beachtet!

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ferrari Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.10.2025

    Am 13.10.2025 ist die Ferrari Aktie, bisher, um -3,96 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ferrari Aktie.

    Besonders beachtet! - Ferrari Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.10.2025
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

    Ferrari Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Die Ferrari Aktie ist bisher um -3,96 % auf 327,50 gefallen. Das sind -13,50  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.202,92€
    Basispreis
    3,82
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.956,85€
    Basispreis
    3,82
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Ferrari insgesamt ein Minus von -18,32 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrari Aktie damit um -19,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ferrari auf -17,85 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,31 % geändert.

    Ferrari Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,70 %
    1 Monat -15,87 %
    3 Monate -18,32 %
    1 Jahr -19,92 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ferrari Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Ferrari Aktie, die fast 100 € an Wert verloren hat. Viele Nutzer halten den Abverkauf für übertrieben und erwarten eine baldige Erholung, während andere besorgt sind. Charttechnisch sehen einige wenig Luft nach unten, und die Aktie wird als günstig bewertet, was Nachkäufe anregt. Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind jedoch geteilt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Ferrari eingestellt.

    Zur Ferrari Diskussion

    Informationen zur Ferrari Aktie

    Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,84 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.10.2025


    Top- und Flop-Aktien am 13.10.2025 im E-Stoxx 50.

    Periodic Report on the Buyback Program


    FERRARI N.V.: PERIODIC REPORT ON THE BUYBACK PROGRAM Maranello (Italy), October 13, 2025 – Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” or the “Company”) informs that the Company has purchased, under the Euro 360 million share buyback program announced …

    Börsen Update Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Ferrari Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Ferrari

    -3,90 %
    -19,70 %
    -15,87 %
    -18,32 %
    -19,92 %
    +82,39 %
    +118,94 %
    +575,11 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Ferrari Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.10.2025 Am 13.10.2025 ist die Ferrari Aktie, bisher, um -3,96 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Ferrari Aktie.