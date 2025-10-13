Ferrari Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.10.2025

Die Ferrari Aktie ist bisher um -3,96 % auf 327,50€ gefallen. Das sind -13,50 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Ferrari insgesamt ein Minus von -18,32 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrari Aktie damit um -19,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ferrari auf -17,85 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,31 % geändert.

Ferrari Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,70 % 1 Monat -15,87 % 3 Monate -18,32 % 1 Jahr -19,92 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Ferrari Aktie, die fast 100 € an Wert verloren hat. Viele Nutzer halten den Abverkauf für übertrieben und erwarten eine baldige Erholung, während andere besorgt sind. Charttechnisch sehen einige wenig Luft nach unten, und die Aktie wird als günstig bewertet, was Nachkäufe anregt. Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind jedoch geteilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Ferrari eingestellt.

Informationen zur Ferrari Aktie

Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,84 Mrd.EUR wert.

FERRARI N.V.: PERIODIC REPORT ON THE BUYBACK PROGRAM Maranello (Italy), October 13, 2025 – Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” or the “Company”) informs that the Company has purchased, under the Euro 360 million share buyback program announced …

Ferrari Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.