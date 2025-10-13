    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Michelin auf "Buy", Kursziel 37 Euro.
    • Gewinnwarnung größer als erwartet, 15% Ergebnisrückgang.
    • Solide Bilanz, attraktive Dividende bleibt wahrscheinlich.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Reifenherstellers an sich sei keine Überraschung, das Ausmaß der Prognosekürzung sei aber größer als erwartet, schrieb David Lesne am Montag nach der Mitteilung der Franzosen. Er rechnet mit einer Senkung der Konsensschätzungen für das operative Ergebnis im aktuellen Geschäftsjahr um etwa 15 Prozent. Die Produktmix-Verbesserungen als Teil der Investmentstory seien nach wie vor valide. Trotz schwächerer Profitabilität sei auch die Generierung der freien Barmittel weiter gut und die Bilanz solide. Dies lege nahe, dass Michelin weiter eine attraktive Dividende ausschütten werde./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares Aktie

    Die Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf SIX Swiss (CHF) () gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +inf %/+inf % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 37 Euro




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Reifenherstellers an sich sei keine Überraschung, das Ausmaß der Prognosekürzung sei aber größer als erwartet, …