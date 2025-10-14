GIGABYTE gibt bekannt, dass sein persönlicher KI-Supercomputer AI TOP ATOM ab dem 15. Oktober weltweit erhältlich sein wird

TAIPEI, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Computermarken, gibt bekannt, dass ihre neueste energieeffiziente KI-Supercomputing-Lösung, AI TOP ATOM, am 15. Oktober offiziell auf den Markt kommen wird. AI TOP ATOM läuft mit dem NVIDIA Grace Blackwell GB10 Superchip, der für die lokale KI-Entwicklung entwickelt wurde und Supercomputer-Leistung auf den Desktop bringen soll. Mit dem vorinstallierten NVIDIA AI-Software-Stack ist er für schnelles Prototyping, Feinabstimmung und Inferenz in einem kompakten Formfaktor geeignet.

Der mit 128 GB einheitlichem Systemspeicher und bis zu 4 TB SSD ausgestattete AI TOP ATOM bietet eine FP4-KI-Leistung von bis zu 1 PetaFLOP und unterstützt vor Ort groß angelegte Modelle mit bis zu 200 Milliarden Parametern. Für anspruchsvolle Aufgaben können Nutzer zwei AI TOP ATOMs über die integrierte NVIDIA ConnectX-7-Netzwerkkarte verbinden, um Modelle mit bis zu 405 Milliarden Parametern zu verarbeiten. Das System wurde entwickelt, um leistungsstark zu sein und dennoch in einem kompakten Gehäuse Platz zu finden, wodurch ein Betrieb unabhängig von Platzbeschränkungen möglich ist.

AI TOP ATOM nutzt den NVIDIA AI Software Stack, eine Full-Stack-Lösung für generative KI-Workloads, einschließlich Tools, Frameworks und Bibliotheken zur Beschleunigung der KI-Entwicklung. Er lässt sich außerdem in die exklusive AI TOP Utility von GIGABYTE integrieren, eine Software mit einer intuitiven Benutzeroberfläche für die Feinabstimmung von Modellen, Inferenz und Bereitstellung in großen Sprachmodellen (LLMs), großen multimodalen Modellen (LMMs) und modernen Anwendungen für maschinelles Lernen (ML).

Der GIGABYTE AI TOP ATOM bietet eine flexible und kosteneffiziente Lösung für KI-Entwickler, Forscher, Studenten und Institutionen, um die KI-Innovation in verschiedenen Branchen zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von GIGABYTE.

