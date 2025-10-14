Vantage feiert 4,5-Sterne-Bewertung auf Trustpilot und stärkt das Vertrauen der Kunden

Trustpilot gilt weithin als Maßstab für Transparenz und Kundenzufriedenheit. Mit der 4,5-Sterne-Bewertung zeigt Vantage sein kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung zuverlässiger Handelsdienstleistungen und den Aufbau langfristiger Beziehungen zu seinen Kunden.

PORT VILA, Vanuatu, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, ein führender Multi-Asset-Broker, freut sich, einen Trustpilot TrustScore von 4,5 Sternen bekannt zu geben, der von über 9.000 Kundenrezensionen gestützt wird und weiter wächst – ein klarer Indikator für sein positives Ansehen in der Handelsgemeinschaft.

„Das Erreichen von 4,5 Sternen aus tausenden von Bewertungen unterstreicht das hohe Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen", so Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets. „Dieser Meilenstein bestärkt uns in unserer Mission, durch Innovation, Zuverlässigkeit und kundenorientierten Service ein außergewöhnliches Handelserlebnis zu bieten."

Die Anerkennung kommt zu einer Zeit, in der Transparenz und Zuverlässigkeit für Händler weltweit immer wichtiger werden. Für Kunden, die neu in den Handel einsteigen oder ihre ersten Schritte in Erwägung ziehen, bietet sie einen Anhaltspunkt für die allgemeine Stimmung der Kunden.

Diese Leistung baut auf dem früheren Meilenstein von Vantage auf, als das Unternehmen 5.000 Trustpilot-Bewertungen übertraf – ein Ereignis, das seinen Ruf als von Kunden bewerteter Handelspartner festigte.

Vantage nutzt auch weiterhin das Feedback seiner Kunden, um Verbesserungen auf seinen Plattformen voranzutreiben, mit dem Ziel, eine nahtlose Erfahrung, einen ausgezeichneten Kundenservice und eine transparente, unterstützende Handelsumgebung zu schaffen.

Weitere Informationen über die Dienstleistungen und Leistungen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen sowie leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten ermöglicht.

trade smarter @vantage

RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, alles verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

Haftungsausschluss: Die genannten Zahlen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und können sich ändern, wenn neue Bewertungen eingereicht werden. Trustpilot-Bewertungen geben individuelle Kundenerfahrungen wieder und stellen keine Anlageberatung dar. Vantage Global Limited wird von der VFSC reguliert. Kundinnen und Kunden sind dafür verantwortlich, sich zu vergewissern, dass der Zugang zu den Dienstleistungen von Vantage in ihrem Land rechtlich zulässig ist, bevor sie die Plattform nutzen. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz in einem Land haben, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Leserinnen und Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

