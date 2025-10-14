    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Rundschau' zur Rückkehr der israelischen Geiseln

    Für Sie zusammengefasst
    • Rückkehr der Geiseln bringt Erleichterung für beide Seiten.
    • Hoffnung auf Ende des Krieges zwischen Israel und Hamas.
    • Politische Lösungen für Zweistaatenlösung dringend nötig.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Rückkehr der israelischen Geiseln:

    "Die Rückkehr der Geiseln und die Freilassung palästinensischer Häftlinge ist ein Moment der Erleichterung für beide Seiten des Konflikts. Man darf hoffen, dass damit nicht nur der Krieg zwischen Israel und der Hamas beendet wird, sondern beide Konfliktparteien weiter den Weg beschreiten, auf dem sie die immensen Herausforderungen angehen und bewältigen. Die Entwaffnung der Hamas und der geplante Rückzug der israelischen Armee aus Gaza sind für sich potenziell Stolperfallen. Ganz zu schweigen von der Versorgung der Menschen in Gaza oder dem Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Küstenstreifens. Und während die zurückgekehrten Geiseln sowie die ehemaligen palästinensischen Häftlinge sicher Zeit brauchen werden, um sich in ihrem jeweiligen neuen Leben zurechtzufinden, sollten die politisch Verantwortlichen nicht trödeln, sondern mit Geduld, guten Lösungen und dauerhaftem Engagement voranschreiten, um dem großen Ziel einer Zweistaatenlösung näherzukommen."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Rundschau' zur Rückkehr der israelischen Geiseln "Frankfurter Rundschau" zur Rückkehr der israelischen Geiseln: "Die Rückkehr der Geiseln und die Freilassung palästinensischer Häftlinge ist ein Moment der Erleichterung für beide Seiten des Konflikts. Man darf hoffen, dass damit nicht nur der …