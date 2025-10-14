    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Heilbronner Stimme' zu Nahost

    • Trump erzielt Fortschritte im Nahost-Konflikt.
    • Historische Ereignisse sind nur erster Schritt.
    • Frieden bleibt in vielen Regionen fragil und ungewiss.

    HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Nahost:

    "Donald Trump schafft das, woran die anderen Verhandler kläglich gescheitert sind. Natürlich sind diese historischen Ereignisse nur ein erster Schritt. Und der Nahe Osten ist bei vielen anderen Brandherden alles andere als flächendeckend und dauerhaft befriedet. Aber es ist eben ein erster großer Schritt in die richtige Richtung, nach einer quälend langen Zeit des Stillstandes, währenddessen das Töten Tag für Tag weiterging. Das Ende dieses Irrsinns ist möglich. Und das ist dank Donald Trump das Einzige, was zählt."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
