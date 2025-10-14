    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gaza/Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Geiseln frei, Kämpfe in Gaza gestoppt – positiv.
    • Trump feiert Erfolge, Zukunft des Nahen Ostens ungewiss.
    • Wiederaufbau und Handel als Schlüssel zur Stabilität.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gaza/Israel:

    "Es ist gut, dass die Geiseln frei sind, so wie es gut war, dass am Freitag in Gaza die Kämpfe aufhörten. Trump hat sich dafür am Montag mit einem jovialen Auftritt von der Knesset feiern lassen. (.) Dass die Entwicklung schon in Richtung eines ganz neuen Nahen Ostens geht, in dem das "Zeitalter des Terrors und des Todes" zu Ende sei, wie er sagt, ist aber ungewiss. (.) Trump setzt auf Wiederaufbau, Handel und den Ausgleich zwischen den arabischen Ländern und Israel. Da lag er schon in seiner ersten Amtszeit richtig. Und vielleicht ist das tatsächlich ein Weg in eine bessere Zukunft der Region, auch wenn ein palästinensischer Staat in Trumps Friedensplan nur weit hinten vorkommt. Wenn die arabischen Regierungen Gaza zu ihrem Projekt machen, dann wäre schon viel gewonnen."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gaza/Israel "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gaza/Israel: "Es ist gut, dass die Geiseln frei sind, so wie es gut war, dass am Freitag in Gaza die Kämpfe aufhörten. Trump hat sich dafür am Montag mit einem jovialen Auftritt von der Knesset feiern lassen. …