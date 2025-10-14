    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Handelsblatt' zu Nahost

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps Friedensplan: Zweiter Teil steht an, Details fehlen.
    • Europäer, Araber, Türkei zeigen Hilfsbereitschaft.
    • Zweistaatenlösung bleibt unklar, Konflikt ungelöst.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Nahost:

    "Jetzt steht der zweite Teil von Trumps "Friedensplan" an. Dieser ist bisher nicht mehr als eine Roadmap, viele Details müssen noch ausgehandelt werden. Dass die Europäer, die arabischen Länder und die Türkei bereit sind, großzügig Hilfe für die Not leidenden Palästinenser zu leisten, haben sie in den letzten Tagen bereits gezeigt. Sie werden auch bereit sein, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Was der Plan jedoch offenlässt, ist die Frage nach einer Zweistaatenlösung. Ohne den israelisch-palästinensischen Konflikt endlich zu lösen, werden die Palästinenser Widerstand leisten. Die Mehrheit will nicht zu den Waffen greifen - nach dem brutalen Krieg in Gaza erst recht nicht. Aber es werden sich immer genügend frustrierte Palästinenser finden, die dazu bereit sind - auch das dürfte nach dem Krieg erst recht der Fall sein."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
