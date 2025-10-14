    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Volksstimme' zum Nahostfrieden

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Nahostfrieden:

    "Die Hamas hat schon erklärt, dass sie weiterkämpfen wird. Ein böses Omen: Es sind schon zu viele verheißungsvolle Ansätze auf einen Nahost-Frieden misslungen. In den knapp 80 Jahren der Existenz des jüdischen Staates haben Israelis und Palästinenser den Frieden nur als Unterbrechung zwischen immer neuer gegenseitiger Gewalt erlebt. Ein friedliches Nebeneinander wäre die Voraussetzung dafür, so etwas wie Aussöhnung zu versuchen. Kann man das aber von Menschen im Gazastreifen erwarten, die mit ihrer Familie in einer Trümmerwüste hocken und nicht wissen, was sie morgen essen sollen? Oder von denen auf der anderen Seite, die eine zurückgebrachte verstorbene israelische Geisel beweinen? Es wird sein müssen, wenn der Kreislauf des Hasses und des Tötens durchbrochen werden soll. Alles muss dazu auf den Tisch - vor allem endlich die Zweistaatlichkeit, die schon begraben schien."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    RSS-Feed abonnieren
