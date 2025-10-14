    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    IWF legt neue globale Konjunkturprognose vor

    Für Sie zusammengefasst
    • IWF präsentiert neue Prognose zur globalen Konjunktur.
    • US-Zollpolitik bleibt ungewiss, Auswirkungen abwarten.
    • Deutschland: Mini-Wachstum 0,1% in 2023 erwartet.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt an diesem Dienstag (15.00 Uhr MESZ) in Washington seine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vor. Interessant dürften unter anderem die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Zölle sein. Das vollständige Ausmaß der US-Zollpolitik dürfte sich allerdings erst noch zeigen, hatte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa bereits gewarnt. "Unsicherheit ist die neue Normalität und sie wird bleiben", sagte sie.

    Der IWF hatte im Juli noch ein globales Wachstum für das laufende Jahr von 3,0 Prozent vorhergesagt, der Ausblick für 2026 liegt bei 3,1 Prozent. Für Deutschland erwartete die Organisation ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent in diesem Jahr und für 2026 einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Deutschland bleibt damit bislang das Sorgenkind unter den führenden Industrienationen./ngu/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    IWF legt neue globale Konjunkturprognose vor Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt an diesem Dienstag (15.00 Uhr MESZ) in Washington seine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vor. Interessant dürften unter anderem die Auswirkungen der von US-Präsident Donald …