    Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

    • Frankfurter Buchmesse startet am Dienstag, 11 Uhr.
    • Literaturnobelpreisträger sagt Auftritt aus gesundheitlichen Gründen ab.
    • Philippinen sind Ehrengast, Messe endet mit Friedenspreis.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In Frankfurt wird am Dienstag die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Schon vor dem Festakt am Nachmittag (17.00 Uhr) findet am Vormittag (11.00 Uhr) die Pressekonferenz zum Auftakt statt.

    Der frisch gekürte Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai musste seinen dortigen Auftritt aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen, stattdessen wird Autorin Nora Haddada ("Blaue Romanze") als literarische Rednerin bei der Pressekonferenz auftreten. Außerdem blicken Branchenvertreter auf die Lage bei Verlagen und im Buchhandel sowie auf die kommenden fünf Messetage.

    Am Mittwoch und Donnerstag ist die Messe Fachbesuchern vorbehalten. Ab Freitag hat dann auch das Lesepublikum Zutritt. Mehr als tausend Autoren reisen an sowie Aussteller aus 92 Ländern. Ehrengast sind die Philippinen.

    Die Buchmesse endet am Sonntag mit der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an den Historiker Karl Schlögel./DP/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
