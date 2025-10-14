    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Ex-Milliardär Benko als Angeklagter vor Gericht

    Für Sie zusammengefasst
    • Prozess gegen René Benko wegen Signa-Pleite beginnt.
    • Vorwurf: Vermögen verschleiert, Gläubiger geschädigt.
    • Schadenssumme: 660.000 Euro, bis zu 10 Jahre Haft.

    INNSBRUCK (dpa-AFX) - In Österreich kommt es zum ersten Prozess rund um die milliardenschwere Pleite des Immobilien- und Handelskonzerns Signa. Firmengründer René Benko muss sich am Dienstag (9 Uhr) vor dem Landgericht Innsbruck verantworten. Es geht um den Verdacht, dass der 48-Jährige angesichts seiner drohenden Pleite als Einzelunternehmer erhebliches Vermögen verschleiert und damit seine Gläubiger geschädigt hat.

    Für den Ex-Milliardär ist es nach neun Monaten in Untersuchungshaft der erste Auftritt in der Öffentlichkeit. Dieses Verfahren umfasst aber nur einen kleinen Teil der Ermittlungen rund um die Pleite der Signa.

    Die Schadenssumme in dem Fall beträgt laut Staatsanwaltschaft rund 660.000 Euro. Der Strafrahmen reicht bis zu zehn Jahren Haft. Für den auf zwei Tage anberaumten Prozess vor dem Landgericht Innsbruck haben sich rund 70 Journalistinnen und Journalisten aus dem In- und Ausland angemeldet. Acht Zeuginnen und Zeugen sind geladen.

    Laut Anklage hat Benko einen nicht vertretbaren Miet- und Betriebskostenvorschuss in Höhe von etwa 360.000 Euro für ein von ihm genutztes Anwesen bezahlt. Außerdem habe er 300.000 Euro an eine Angehörige überwiesen, um die Summe den Gläubigern zu entziehen, so der Verdacht. Benko bestreitet die Vorwürfe.

    Mit der Signa-Pleite war das Konglomerat aus rund 1.130 Gesellschaften ab Herbst 2023 zusammengebrochen. Allein die österreichische Justiz ermittelt in 14 Strängen vor allem zum Verdacht des schweren Betrugs und der Untreue. Im Visier der Justiz steht Benko auch in Deutschland und Italien./mrd/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
