Termine am 14. Oktober 2025

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Fraport, Verkehrszahlen 9/25 07:00 CHE: Givaudan, 9M-Umsatz 07:30 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close Q3 08:00 GBR: BP, Q3 Trading Statement 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:00 USA: JPMorgan, Q3-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 13:30 USA: Blackrock, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup, Q3-Zahlen 15:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung 15:30 USA: General Mills, Investor Day 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 9/25 17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz 19:00 AUT: Telekom Austria, 9Monatszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 14. Oktober 2025

SONSTIGE TERMINE

09:00 AUT: Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko - Vorwurf: Beiseiteschaffen von Vermögenswerten (bis 15.10.)

09:00 DEU: Jahrestagung des VIK - Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft zu «Industrie im Wandel - Energie, Standort, Transformation», Berlin

10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» von Weltenergierat - Deutschland und Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V. (en2x), Berlin

14:30 DEU: Eröffnung einer Wasserstoff-Produktionsanlage mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

18:00 DEU: Gesundheitswirtschaftskonferenz mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU)

19:00 DEU: Festveranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften «Acatech» mit Bundeskanzler Friedrich Merz und Rafael Laguna de la Vera, Berlin

DEU: Deutsche Wärmekonferenz #connectingheat u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesstadtentwicklungsministerin Verena Hubertz, Berlin

USA: Berufungsentscheidung zu Trump-Zöllen: Frist, um das Urteil anzufechten läuft aus

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister

DNK: Informelles Treffen der EU-Handelsminister - 2. Tag

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank °



