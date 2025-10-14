    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics
    Samsung steigert Betriebsgewinn stärker als erwartet - Höchster Wert seit 2022

    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEOUL (dpa-AFX) - Die jüngsten Geschäftszahlen von Samsung Electronics übertreffen die Erwartungen des Marktes deutlich. So geht der südkoreanische Elektronikriese von einem Betriebsgewinn für das dritte Jahresquartal von 12,1 Billionen Won (rund 7,3 Mrd Euro) aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen deutlichen Anstieg von knapp 32 Prozent dar. Es handelt sich zudem um den höchsten Betriebsgewinn von Samsung seit dem zweiten Quartal 2022. Das Ergebnis fiel zudem deutlich besser aus, als Experten erwartet hatten. Analysten machen hauptsächlich den aktuellen Preisanstieg für Computerchips für den hohen Gewinn verantwortlich. Bei den Angaben handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Monatsende./fkr/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie

    Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 1.639 auf London (13. Oktober 2025, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um +1,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 333,87 Mrd..





    dpa-AFX
