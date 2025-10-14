Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung
- Vodafone setzt auf Samsung und OpenRAN-Technologie.
- Austausch von Huawei-Technik wegen Sicherheitsbedenken.
- Flexibles Mobilfunknetz mit neuen Anbietern und Standards.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vodafone setzt in Deutschland und Europa künftig in großen Stil auf Mobilfunktechnik aus Südkorea. Der Elektronikkonzern Samsung werde in den kommenden fünf Jahren mehrere tausend Mobilfunkstationen von Vodafone mit modernster OpenRAN-Technologie ausstatten, teilte der Mobilfunkbetreiber in Düsseldorf mit. Branchen-Insidern zufolge wird damit vor allem Technik vom chinesischen Technologiekonzern Huawei ausgetauscht. Vodafone wollte dazu keine Stellung nehmen.
Nicht mehr von einem Hardwarehersteller abhängig
OpenRAN (Open Radio Access Network) bezeichnet ein Konzept in der Mobilfunktechnik, das darauf abzielt, Funknetze offener, flexibler und unabhängiger von einzelnen Herstellern zu gestalten. Traditionell stammen alle Komponenten eines Mobilfunknetzes - wie Antennen, Basisstationen und Steuerungseinheiten - von einem einzelnen Anbieter. Bei OpenRAN werden diese Teile entkoppelt und durch offene Schnittstellen miteinander verbunden. Dadurch können Netzbetreiber Komponenten verschiedener Hersteller kombinieren, solange sie denselben technischen Standards folgen.
Vodafone hatte in der Vergangenheit seine Mobilfunkmasten sowohl mit Technik von Huawei als auch des europäischen Anbieters Ericsson ausgerüstet. Der Einsatz von Huawei-Komponenten geriet in den vergangenen Jahren jedoch wegen vermuteter Sicherheitsrisiken und potenzieller Einflussnahme durch China immer stärker in der Kritik. Vorgaben aus der Politik sehen inzwischen vor, dass kritische Netzkomponenten aus China schrittweise durch alternative Lösungen ersetzt werden sollen. Vodafone erklärt, dass das Kernnetz schon seit geraumer Zeit ohne Technik von Huawei auskommt.
Ohne Huawei mit OpenRAN
Das OpenRAN-Konzept ist auch für die drei maßgeblichen Wettbewerber von Vodafone in Deutschland ein Ansatz, um auf Technik aus China verzichten zu können. 1&1 baut sein neues 5G-Netz ohnehin komplett mit OpenRAN auf. Die Deutsche Telekom und Telefónica testen bereits seit Monaten umfangreich die neue Technik. Vodafone-Deutschland-CEO Marcel de Groot sprach nun von "Deutschlands größtem OpenRAN-Projekt". "In den kommenden Jahren bauen wir das flexibelste Mobilfunknetz der Republik - mit tausenden OpenRAN Stationen, die offen sind für die besten Technologien von allen potenziellen Partnern."
Durch OpenRAN wird der Markt der Mobilfunkausrüster neu geordnet. Zwar setzen inzwischen auch die klassischen Anbieter Nokia , Ericsson und selbst Huawei teilweise auf die offenen Schnittstellen. Die neue Technik bringt aber auch neue Player ins Spiel. Neben Samsung sind dies vor allem japanische Anbieter wie NEC oder Rakuten sowie Anbieter aus den USA wie Mavenir, Parallel Wireless und Altiostar. In Teilsegmenten sind auch Tech-Giganten wie Google , Microsoft , IBM und Intel aktiv./chd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 20,23 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +0,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +54,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 153,06 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,375USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -43,58 %/-5,96 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu 1&1 - 554550 - DE0005545503
Das denkt die wallstreetONLINE Community über 1&1. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.
wieder den Free-Float auf 25% oder mehr erhöhen. Ansonten hätte man sich auch gleich von der Börse verabschieden können. Die 1&1-Schwester IONOS spielt mit über 5 Mrd. Börsenwert und deutlich höherem Free-Float mittlerweile in einer ganz anderen Liga. Ich werde 1&1 erst mal behalten und schauen, wie sich das dann knappere Angebot auf die Kurse auswirkt.
Sobald dann wohl ein offizielles Statement rauskommt, so war es zumindest in 2017, als Untited Internet damals 55 Euro
geboten hat, kommt ein Brief (damals) per Post oder in das digitale Postfach, und man hat einen Zeitraum lang Zeit sich
zu entscheiden, quasi eine Frist. Wer das Angebot will, dessen Aktien werden eingezogen, und man bekommt Summe X.
Wer die Aktien behalten will, nimmt das Angebot nicht an, und partizipiert an weiteren Kurssteigerungen.
Welche Variante jetzt besser ist, schwierig zu sagen.
Die Aktie von 1&1 war ziemlich ausgebombt und hat Nachholpotenial auch hinsichtlich 5G.
Wer kurzfristig woanders mehr Chancen sieht nimmt die Kohle, der andere bleibt halt.
Wenn aber nur noch eine kleinere Anzahl an Aktien im freien Verkehr bleiben, müßten
dann nicht positive Meldungen oder Nachrichten sich doch eher positiv auf den Kurs
auswirken.
MfG
Stefan33335