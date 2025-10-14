Dax etwas leichter - Zollstreit und US-Finanzbranche im Fokus

Anleger könnten sich vor einer ersten Welle von Quartalszahlen aus den USA, vornehmlich aus der Finanzbranche, bedeckt halten. Es stehen unter anderen die Geschäftszahlen von JPMorgan , Wells Fargo , Goldman Sachs , Blackrock und der Citigroup auf der Agenda.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Erholung zum Wochenstart am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag leichte Kursverluste folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax gut zwei Stunden vor der Eröffnung mit 24.320 Punkten 0,3 Prozent im Minus. Am Montag hatte sich der Dax von herben Verlusten am Freitag etwas erholt.

Nach dem Kursrutsch des Dax vom Freitag befinde sich das Börsenbarometer nun wieder in einem Seitwärtstrend, schrieb Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. "Es ist also somit noch nichts Dramatisches passiert." Der Seitwärtstrend scheine nicht ernsthaft in Gefahr zu sein.

Im Fokus bleibt dennoch der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der vor dem Wochenende nach aggressiven Äußerungen von US-Präsident Donald Trump wieder stärker ins Rollen gekommen war. Am Montag hatten dann leichte Entspannungssignale Trumps die Aktienkurse gestützt.

Mittlerweile reagierte China aber wieder und bekräftigte die Absicht bekräftigt, den Handelsstreit bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen./bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,35 % und einem Kurs von 308,0 auf NYSE (14. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um -0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,15 %. Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 734,32 Mrd.. JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,7333. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 295,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 305,00USD was eine Bandbreite von -17,20 %/-0,96 % bedeutet.



