Ex-Commerzbank-Chef sieht Banken vor "existenziellen Fragen"

Es ist ein solides Geschäft. Ihr wichtigster Umsatztreiber ist Valour, ihr AUM-Geschäft.

Im Grunde handelt es sich um ETP-verpackte Krypto-Token. Da sie sehr wählerisch in den Regionen sind, in denen sie ihre Produkte einführen, sind sie ein kleinerer Akteur und konnten es vermeiden, in den USA zu starten und von BlackRock überrollt zu werden. Derzeit konzentrieren sie sich hauptsächlich auf Europa, insbesondere die nordischen Länder (der CEO hat Wurzeln dort, und der Gründer von VALOUR stammt, so glaube ich, aus derselben Familie). Sie haben bereits 2024 über eine Expansion nach Afrika, Korea, Asien, in den Nahen Osten usw. gesprochen, haben dort aber bisher noch nichts auf den Markt gebracht. Ihre Begründung war, dass Regierungen viel langsamer agieren, was eher an der Regulierung als an der Unfähigkeit zur Umsetzung liegt. ABER da die USA mehrere kryptofreundliche Gesetze verabschiedet haben, wäre ich sehr überrascht, wenn andere nicht nachziehen würden. Ich denke, die geografische Expansion in Schlüsselmärkte ist eine Frage des WANN, nicht des OB. Wenn man sich einige ihrer anderen Projekte ansieht, investieren sie in andere kryptobezogene Projekte, die auf internationalen Märkten erfolgreich sind, und sie selbst legen den Grundstein für andere Geschäftsfelder wie SovFi, die in Entwicklungsländern florieren würden.

Derzeit verfügt ihr Valour-Geschäft über ein verwaltetes Vermögen von rund 1 Milliarde US-Dollar. Da Kryptowährungen volatil sind, schwankt ihr verwaltetes Vermögen mit den zugrunde liegenden Krypto-Assets. Im Januar beispielsweise erreichten sie ein verwaltetes Vermögen von einer Milliarde, wurden aber hart getroffen, als die Krypto-Assets zurückgingen. Da sie stark in Altcoins engagiert sind, wurden sie härter getroffen, als der BTC-Rückgang gezeigt hat. Das Erstaunliche daran ist, dass sie bisher NIE einen monatlichen Nettoabfluss hatten. Nie. Obwohl die Preise schwanken können, haben sie über das, worüber sie eine gewisse Kontrolle haben (Zuflüsse), gezeigt, dass sie Kunden gewinnen können. Und obwohl wir während des Rückgangs von Februar bis April die Nachteile ihres verwalteten Vermögens sehen, ist vielen nicht klar, wie stark ihnen eine Altcoin-Saison nützt. 1.) Altcoins bewegen sich stärker als BTC, was ihr verwaltetes Vermögen aufgrund von Preissteigerungen massiv anhebt, 2.) die Zuflüsse werden massiv gefördert, da Investoren/Spekulanten/Spieler einsteigen wollen, was zu massiven Zuflüssen führt. Wenn man sich die Zuflüsse von Trumps Wahl im November bis Januar ansieht, waren sie einige der besten in der Unternehmensgeschichte. Angesichts der aktuellen Aktienmarktlage und der Tatsache, dass BTC neue Höchststände erreicht, wäre ich überrascht, wenn Altcoins nicht folgen würden.

Das Beste an Valour und DEFT ist, wie sie ihr verwaltetes Vermögen (AUM) monetarisieren konnten. Sie berechnen 1,9 % AUM auf alle ihre ETPs außer BTC und ETH. Und wenn Sie darüber nachdenken, einen Alt-Token zu kaufen oder darauf zu wetten, streben Sie wahrscheinlich zwei- oder dreistellige Gewinne an; eine Gebühr von 2 % macht vielleicht keinen großen Unterschied. Aber bei einem verwalteten Vermögen (AUM) von einer halben Milliarde Dollar sind das 10 Millionen Dollar mit SEHR hohen Margen, die regelmäßig anfallen. Sie staken außerdem einen Großteil ihrer zugrunde liegenden Krypto-Assets und verleihen sogar einen Teil. Alles in allem liegt ihre gemischte Take-Rate bei etwa 5–7 % ihres eingesetzten AUM. Und noch einmal: Während einer Alt-Saison übertreffen Alt-Coins BTC, was sich in ihrem AUM widerspiegelt und ihre Take-Rate ERHÖHT. Der wahrscheinlich größte Vorteil für einen DEFT-Investor besteht darin, dass er, wenn er in Kryptowährungen investieren möchte, insbesondere in Coins vom Typ Alt-Saison, nicht das Risiko eingehen muss, auf den richtigen Coin zu setzen. DEFT/VALOUR wächst buchstäblich, wenn sich die Kunden auf den Markt stürzen, der gerade steil ist. Viele Teammitglieder verfügen über langjährige Erfahrung auf den Kryptomärkten und können Zu- und Abflüsse ihrer Produkte in Echtzeit verfolgen. Für jemanden, der wie ich keinen fundierten Krypto-Hintergrund hat, aber dennoch Erfahrung sammeln möchte, ist DEFT die perfekte Wahl.