Wirtschaft
Ex-Commerzbank-Chef sieht Banken vor "existenziellen Fragen"
Traditionell hätten Finanzinstitute beim Austausch von Geld gegen Ware als Intermediär für Sicherheit und Vertrauen gesorgt, sagte Knof. "Künftig wird entscheidend sein, dass die Banken die neuen Technologien zur Verfügung stellen, die Unternehmen und Investoren weltweit zum Investieren und zur Abwicklung ihrer Geschäfte einsetzen."
Gerade in der Handelsfinanzierung seien die Vorteile von Blockchain-basierten Systemen wie Stablecoins offensichtlich. "Unternehmen, die weltweit Fabriken betreiben, können Gelder damit innerhalb weniger Sekunden einmal um den Globus schicken", so Knof. Mit den Altsystemen der Geldhäuser dauere das einige Tage. "Die Banken müssen ihr Geschäftsmodell dramatisch verändern", fordert der Manager.
Ich gehe weiterhin von wachsenden Gewinnen bei DeFi aus.
Das AUM wird jetzt einen großen Knick nach unten bekommen haben, aber auch der Kryptomarkt wird sich wieder erholen.
Das war jetzt mal ein schönes Black-Swan event. "Schön", weil es für das HODL-Portfolio einfach das Beste ist, was passieren kann. Beste Möglichkeit, um günstig aufzustocken. Außerdem sind Zölle für Kryptowährungen an sich irrelevant. Diese Einbrüche sind künstlich hervorgerufen und technischer Natur. Was am Montag folgt, könnte dann psychologischer Natur sein.
Aber langfristig werden Zölle den Kryptomarkt weiter befeuern, da Kryptowerte die einzigen Assets sind, die man nicht bezollen kann. Daher ein weiterer bullischer Punkt für Bitcoin & Alt.
Wenn der ganze Markt in starker Angst verfällt, sehe ich erneut die Chance zum Nachkaufen. Wie schon im April, als hier jemand hysterisch zum Verkauf aufgerufen hat, "jetzt käme der große Einbruch", habe ich das Gegenteil gemacht. Daraufhin kam auch schon das neue ATH für DeFi. Ich denke, dass ich jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut richtig liege. Bären liegen nunmal meisten Falsch. Die Märkte steigen langfristig. Inflationsbedingt nicht anders möglich.
Ich erhoffe mir einen "Black Monday". Während viele Anleger ihn befürchten, bietet er nichts anderes als ähnlich dem "Black Friday Sale": ein günstiges Angebot auf Aktien. Eigentlich startet Montags in der 2. Oktoberwoche der richtige Bullrun. Aber nur weil es die letzten beiden Jahre der Fall war, heißt das nicht, dass es auch ein drittes Mal der Fall ist. Der Septembereinbruch ist dieses Jahr ausgeblieben.
Positiv ist, dass alle großen Long-Pisitionen liquidiert wurden. Die größte Liquidationswelle in der Geschichte von Bitcoin. Einen besseren Ausgangspunkt für eine Ralley gibt es eigentlich nicht. Das muss allerdings von Institutionellen ausgehen, permanent und beharrlich. Wenn die Kleinanleger weiter hysterisch aus Angst die Segel streichen, habe ich mich bereits am Freitag Abend auf Montag vorbereitet: falls es wieder die von mir erhofften Sonderangebote gibt, Kleinanleger panisch den Markt verlassen, werde ich "shoppen" gehen.
Eventuell werden es dann ein paar DeFi-Päcken mehr. Auch unabhängig von diesem Event, erwarte ich, wie schon kürzlich erwähnt, noch einen Einbruch bei DeFi.
Dann noch eine einfach Frage: was hat DeFi Technologies mit Zollpolitik zu tun? Wer die Antwort kennt, weiß womöglich auch für sich selbst, was zu tun ist.
Dieser Beitrag fand ich auch interessant:
Im Grunde handelt es sich um ETP-verpackte Krypto-Token. Da sie sehr wählerisch in den Regionen sind, in denen sie ihre Produkte einführen, sind sie ein kleinerer Akteur und konnten es vermeiden, in den USA zu starten und von BlackRock überrollt zu werden. Derzeit konzentrieren sie sich hauptsächlich auf Europa, insbesondere die nordischen Länder (der CEO hat Wurzeln dort, und der Gründer von VALOUR stammt, so glaube ich, aus derselben Familie). Sie haben bereits 2024 über eine Expansion nach Afrika, Korea, Asien, in den Nahen Osten usw. gesprochen, haben dort aber bisher noch nichts auf den Markt gebracht. Ihre Begründung war, dass Regierungen viel langsamer agieren, was eher an der Regulierung als an der Unfähigkeit zur Umsetzung liegt. ABER da die USA mehrere kryptofreundliche Gesetze verabschiedet haben, wäre ich sehr überrascht, wenn andere nicht nachziehen würden. Ich denke, die geografische Expansion in Schlüsselmärkte ist eine Frage des WANN, nicht des OB. Wenn man sich einige ihrer anderen Projekte ansieht, investieren sie in andere kryptobezogene Projekte, die auf internationalen Märkten erfolgreich sind, und sie selbst legen den Grundstein für andere Geschäftsfelder wie SovFi, die in Entwicklungsländern florieren würden.
Derzeit verfügt ihr Valour-Geschäft über ein verwaltetes Vermögen von rund 1 Milliarde US-Dollar. Da Kryptowährungen volatil sind, schwankt ihr verwaltetes Vermögen mit den zugrunde liegenden Krypto-Assets. Im Januar beispielsweise erreichten sie ein verwaltetes Vermögen von einer Milliarde, wurden aber hart getroffen, als die Krypto-Assets zurückgingen. Da sie stark in Altcoins engagiert sind, wurden sie härter getroffen, als der BTC-Rückgang gezeigt hat. Das Erstaunliche daran ist, dass sie bisher NIE einen monatlichen Nettoabfluss hatten. Nie. Obwohl die Preise schwanken können, haben sie über das, worüber sie eine gewisse Kontrolle haben (Zuflüsse), gezeigt, dass sie Kunden gewinnen können. Und obwohl wir während des Rückgangs von Februar bis April die Nachteile ihres verwalteten Vermögens sehen, ist vielen nicht klar, wie stark ihnen eine Altcoin-Saison nützt. 1.) Altcoins bewegen sich stärker als BTC, was ihr verwaltetes Vermögen aufgrund von Preissteigerungen massiv anhebt, 2.) die Zuflüsse werden massiv gefördert, da Investoren/Spekulanten/Spieler einsteigen wollen, was zu massiven Zuflüssen führt. Wenn man sich die Zuflüsse von Trumps Wahl im November bis Januar ansieht, waren sie einige der besten in der Unternehmensgeschichte. Angesichts der aktuellen Aktienmarktlage und der Tatsache, dass BTC neue Höchststände erreicht, wäre ich überrascht, wenn Altcoins nicht folgen würden.
Ruhe in Frieden.
Das Beste an Valour und DEFT ist, wie sie ihr verwaltetes Vermögen (AUM) monetarisieren konnten. Sie berechnen 1,9 % AUM auf alle ihre ETPs außer BTC und ETH. Und wenn Sie darüber nachdenken, einen Alt-Token zu kaufen oder darauf zu wetten, streben Sie wahrscheinlich zwei- oder dreistellige Gewinne an; eine Gebühr von 2 % macht vielleicht keinen großen Unterschied. Aber bei einem verwalteten Vermögen (AUM) von einer halben Milliarde Dollar sind das 10 Millionen Dollar mit SEHR hohen Margen, die regelmäßig anfallen. Sie staken außerdem einen Großteil ihrer zugrunde liegenden Krypto-Assets und verleihen sogar einen Teil. Alles in allem liegt ihre gemischte Take-Rate bei etwa 5–7 % ihres eingesetzten AUM. Und noch einmal: Während einer Alt-Saison übertreffen Alt-Coins BTC, was sich in ihrem AUM widerspiegelt und ihre Take-Rate ERHÖHT. Der wahrscheinlich größte Vorteil für einen DEFT-Investor besteht darin, dass er, wenn er in Kryptowährungen investieren möchte, insbesondere in Coins vom Typ Alt-Saison, nicht das Risiko eingehen muss, auf den richtigen Coin zu setzen. DEFT/VALOUR wächst buchstäblich, wenn sich die Kunden auf den Markt stürzen, der gerade steil ist. Viele Teammitglieder verfügen über langjährige Erfahrung auf den Kryptomärkten und können Zu- und Abflüsse ihrer Produkte in Echtzeit verfolgen. Für jemanden, der wie ich keinen fundierten Krypto-Hintergrund hat, aber dennoch Erfahrung sammeln möchte, ist DEFT die perfekte Wahl.
Wir sind noch nicht dort, wo der Markt hin soll, aber wir nähern uns der Phase, in der vermutlich jeder Gewinne sehen dürfte.
Jeder weiß, dass die letzten 3 Monate, allen voran Oktober und November, die ertragreichsten sind. Mit einer Kursbewegung von Defi rechne ich eigentlich erst im November. Kurz bevor die Party steigen sollte, sehen wir in der Regel die Bärenfalle. Für uns Bullen das Signal noch ein letztes Mal günstig nachzulegen.
Damit rechne ich: Bitcoin wird sich allmählich der 140k nähern. Langsam, beharrlich, Indikatoren am Rande des heißlaufens, aber immernoch außreichend gekühlt (aktuell kühlen sie ja ordentlich, da Liquidierungen runter bis ca. 120k stattfinden könnten). Ich rechne eher damit: Bitcoin wird neue ATHs erreichen. Aber die Bitcoindominanz wird gleich bleiben oder sogar leicht zulegen.
Dann: die eigentliche Ralley startet, wie schon seit Monaten gesagt: ab ca. 140k USD bei BTC: Die Altcoins ziehen nach, die Kryptostocks ebenfalls. Wir kommen in die Phase der (starken) Gier. FOMO entsteht und es wir alles gekauft, was vor allem mit Kryptos zu tun hat - auch Defi. Dennoch: vorab kann es bei Defi nochmal einen finalen Rücksetzer geben, um möglichst viele schwache Hände rauszuspülen, bevor die Market Maker die Zügel lockern und dem Anstieg freien Lauf lassen. Das ist so gewollt, damit sie am meisten profitieren. Das habe ich bei Defi jetzt mehrfach erlebt: alles explodiert, nur Defi nicht - im Gegenteil: man bekommt den Eindruck, die Aktie bringts nicht.
Wir sitzen hier nach wie vor auf einem Vulkan und es brodelt gewaltig. Also jeder der hier Zweifel säht: übt euch in Geduld, haltet eure Emotionen im Zaun. Wer das nicht kann, ist hier nunmal falsch.
Und ja: ich weiß, es war jetzt eine lange Zeit seit dem letzten großen Anstieg im Mai. Wer sagt, das sei lang genug gewesen, dem pflichte ich bei, ändert aber nichts am Kurs.
@bruderhalblang: Es ist schwer, aber du bist erfahren, du kennst dich aus. Doch oft vermisse ich die Fakten, woran du deine schlechte Stimmung ausmachst. Dass der Kurs fällt, ist kein Fakt. Es ist das Meinungsbild des Marktes und die Zügel der Market Maker, die die Aktie noch fest im Griff halten.
Wenn der oben genannte Fall eintritt, dann Rechne ich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem neuen ATH von biszu 5€. Bisher war der Zeitpunkt meist ein Vormittag MEZ. Danach erneuter Abverkauf.
Andere Möglichkeit: Der Kurs fängt nun langsam aber stetig an zu steigen, da Investoren zwar den wahren Wert und das noch vorhandene Potenzial von Defi erkennen, jedoch noch den richtigen Zeitpunkt für den großen Einstieg abgewartet haben. Das können auch kleine Investoren wie wir sein, die 4-, 5, oder vielleicht sogar 6-stellig investieren. neues ATH dann: Schwer abzuschätzen. Birgt aber das größte Potenzial, dass Defi dann 2-stellig wird (kurzzeitig), sobald die FOMO einsetzt.
Ich bin deutlich 5-stellig, war bereits 30% im Minus - habe ich deswegen Bedenken? Nein. Wäre das Geld zwischenzeitlich woanders besser angelegt gewesen, wo meine Positionen kleiner sind? Definitiv. Aber dafür kann Defi selbst nicht viel.
Ich weiß nur, dass ich hier richtig bin, solange Defi weiterhin Gewinne erzielt - auch in einem Bärenmarkt. Wie tief der Kurs von Defi nun fällt, spielt erstmal weniger eine Rolle. Wenn der Bullenmarkt morgen endet und wir gehen in Korrekur: schade um die Zeit aber verkauft wird bei mir dann nicht - im Gegenteil.