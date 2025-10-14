LG Electronics India-Aktien steigen um 50 Prozent nach Börsenstart!

Die Aktie eröffnete bei 1.710 Rupien – deutlich über dem Emissionspreis von 1.140 Rupien, der am oberen Ende der Preisspanne von 1.080 bis 1.140 Rupien lag. Das Unternehmen nahm durch das IPO rund 116 Milliarden Rupien (1,3 Milliarden US-Dollar) ein. Laut Börsendaten wurde die Emission mehr als 54-fach überzeichnet, mit Geboten im Gesamtwert von 4,4 Billionen Rupien (rund 50 Milliarden US-Dollar).

Die Aktien von LG Electronics India stiegen bei Handelsstart um 50 Prozent, nachdem die Erstnotierung auf der National Stock Exchange of India und der Bombay Stock Exchange erfolgte. Der Börsengang gilt bereits jetzt als einer der spektakulärsten in der indischen Kapitalmarktgeschichte.

Institutionelle Investoren treiben Nachfrage

Besonders stark war die Nachfrage seitens institutioneller Anleger. Laut PRIME Database wurde der Anteil der qualifizierten institutionellen Käufer 166-fach überzeichnet – ein Rekordwert seit dem legendären Börsengang von Reliance Power im Jahr 2008. Auch Privatanleger zeigten Interesse, ihr Anteil wurde 3,55-fach überzeichnet.

"Das war das aktivste Groß-IPO Indiens seit fast zwei Jahrzehnten", erklärte Pranav Haldea, Geschäftsführer von PRIME Database. "Institutionelle Investoren haben hier ein starkes Signal gesendet, dass sie an das langfristige Wachstum des indischen Konsumgütermarktes glauben."

Strategischer Verkauf durch LG-Mutterkonzern

Das IPO erfolgte vollständig als "Offer for Sale", bei dem keine neuen Aktien ausgegeben wurden. Stattdessen veräußerte die südkoreanische Muttergesellschaft LG Electronics rund 101,8 Millionen bestehende Aktien. Die Platzierung wurde von einem internationalen Bankenkonsortium begleitet, darunter Morgan Stanley, J.P. Morgan, Axis Capital, BofA Securities und Citigroup Global Markets India.

Zweiter großer südkoreanischer Börsengang in Indien

Mit dem erfolgreichen Listing reiht sich LG Electronics India in eine wachsende Liste ausländischer Konzerne ein, die auf den indischen Kapitalmarkt drängen. Erst im Oktober 2024 hatte Hyundai Motor India den Schritt an die Börse gewagt – ebenfalls mit großem Erfolg.

LG Electronics India, eine Tochtergesellschaft von LG Electronics mit Hauptsitz in Seoul, entwickelt, produziert und vertreibt ein breites Portfolio an Haushaltsgeräten, Unterhaltungselektronik und Smart-Home-Produkten. Das Unternehmen gilt in vielen Produktkategorien als Marktführer und genießt in Indien einen hohen Markenwert.

Nach Angaben von Redseer Strategy Consultants wird der indische Markt für Elektronik und Haushaltsgeräte von derzeit rund 75 Milliarden US-Dollar (2024) bis 2029 auf 130 bis 150 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Indiens IPO-Boom setzt sich fort

Indien festigt mit dem LG-Debüt seine Position als einer der dynamischsten IPO-Märkte der Welt. Laut einem aktuellen EY-Report verzeichnete das Land im dritten Quartal 146 Börsengänge mit einem Emissionsvolumen von 7,2 Milliarden US-Dollar. In den ersten neun Monaten des Jahres summierten sich die 254 Deals auf 11,8 Milliarden US-Dollar – ein klares Zeichen für die Tiefe und Attraktivität des indischen Kapitalmarkts.

Mit einer durchschnittlichen IPO-Rendite von 17,5 Prozent bleibt Indien damit einer der weltweit profitabelsten Märkte für Börseneinsteiger.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



