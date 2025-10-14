Apple muss Jahreshoch überwinden

Demnach wäre unterhalb des Freitagtiefs von 244,00 US-Dollar eine weitere Verkaufswelle in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts sowie einer Horizontalunterstützung aus dem letzten Monat um 237,23 US-Dollar stark anzunehmen, eine überschießende Welle könnte hierbei sogar auf 232,86 US-Dollar im Rahmen einer vorläufigen Konsolidierung abwärts reichen. Auf der Oberseite gilt es, das aktuelle Rekordhoch bei 260,10 US-Dollar deutlich zu überwinden, damit der Weg in der Apple-Aktie in Richtung 288,32 US-Dollar geebnet werden kann. Die nächsten Stunden dürften für die Kursentwicklung des Wertpapiers daher von entscheidender Bedeutung werden, kurzfristig wird eine Fortsetzung der Konsolidierung favorisiert.

1. Short-Position unter 244,00 US-Dollar eröffnen , Stopp über 254,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 237,23/232,86 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3EWE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,74 - 1,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 228,4561 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 228,4561 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 248,40 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,28 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ43X3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,48 - 1,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 265,3509 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 265,3509 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 248,40 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 232,86 US-Dollar Hebel: 14,40 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

