Bilfinger nimmt neues Ziel ins Visier

In der letzten technischen Besprechung zu Bilfinger vom 6. März 2015 wurde nach dem Sprung über die Hürde von 60,22 Euro auf einen unmittelbaren Lauf an das Vorgängerhoch von 93,06 Euro inklusive eines Kurslückenschlusses hingewiesen. Dieses Ziel wurde schließlich Anfang Juli erfolgreich abgearbeitet. Im Anschluss stellte sich eine nur wenige Tage andauernde Konsolidierung in diesem Bereich ein, in dieser Woche prescht die Aktie wieder vor und hat dadurch ein weiteres Kursziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 123,80 Euro aktiviert. Dies ermöglicht es Investoren hierauf zu setzen, bestehende Long-Positionen sind dagegen mit einer Stoppanhebung mindestens auf 84,00 Euro enger abzusichern. Auf der Unterseite dürfte größere Verkaufsbereitschaft in der Bilfinger-Aktie dagegen erst unterhalb von 78,60 Euro einsetzen und zurück auf die Horizontalunterstützung von 60,22 Euro talwärts führen.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 102,70 Euro eröffnen , Stopp unter 87,55 Euro platzieren. Kursziel 123,80 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger SE (Monatschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU219R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,75 - 1,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 85,3641 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 85,3641 Euro akt. Kurs Basiswert: 102,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 123,80 Euro Hebel: 5,62 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0WMW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,51 - 2,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 128,1482 Euro Basiswert: Bilfinger SE KO-Schwelle: 128,1482 Euro akt. Kurs Basiswert: 102,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,96 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.