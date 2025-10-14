PAIR Finance GmbH / KI-Fintech PAIR Finance expandiert nach Italien mit ...

PAIR Finance, Europas führende digitale Inkassoplattform, hat seine Expansion nach Italien bekannt gegeben. Der Markteintritt folgt auf den Erfolg des Unternehmens in zehn europäischen Ländern und markiert den bereits erwarteten Start in Italien. Im Zuge der Expansion hat PAIR Finance eine eigene Zweigniederlassung in Mailand eröffnet, um eine optimale Betreuung italienischer Mandanten sicherzustellen.

- Italien als drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone bietet erheblichen Raum für Innovation und Expansion im Digitalinkasso - Bereits zum Start setzen Unternehmen unterschiedlicher Branchen auf PAIR Finance - Neues Büro in Mailand ermöglicht gezielten Ausbau der Geschäftsentwicklung und festigt lokale Präsenz im strategischen Markt

Strategischer Markt im Wandel



Italien ist als drittgrößte Wirtschaft der Eurozone von hoher strategischer Bedeutung. Der italienische Inkassomarkt ist traditionell stark von regionalen Unterschieden und bürokratischen Hürden geprägt. Die Durchsetzung offener Forderungen erfolgt häufig über langwierige Gerichtsverfahren und papierbasierte Prozesse, was Unternehmen und Verbraucher*innen gleichermaßen belastet. Digitale Lösungen sind bislang nur punktuell etabliert. Insbesondere bei der Bearbeitung von zahlreichen Kleinstforderungen bis 500 Euro fehlt es häufig an schnellen und automatischen Prozessen.



Stephan Stricker, CEO und Gründer der PAIR Finance Group sagt: "Wir wollen die Inkassobranche Europas verändern und Italien ist ein wichtiger Baustein unserer Wachstumsstrategie. Deshalb freuen wir uns darauf, italienische Unternehmen mit hoch-transaktionalen Forderungen zu unterstützen und deren Potenzial voll auszuschöpfen. Genau hier liegen unsere Stärken, wie der Blick auf vergleichbare Märkte zeigt. Die Nachfrage nach effizienten und kundenorientierten Ansätzen ist enorm, sowohl von internationalen als auch von Unternehmen vor Ort. Dass wir direkt mit zehn Mandanten aus unterschiedlichen Branchen starten, unterstreicht das große Vertrauen in unser Modell."



Moderne Lösungen und klare Abgrenzung zu traditionellen Anbietern

PAIR Finance bietet Unternehmen und Verbraucher*innen moderne, KI-basierte Kommunikations- und Bezahllösungen, die auf fortschrittlicher Datenanalyse und Verhaltenswissenschaften beruhen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit namhaften Partnern wie dem Onlinehändler Zalando zusammen. Ein Drittel des Teams ist in den Bereichen Technologie und Behavioural Science auf Innovation und maßgeschneiderte Ansprache spezialisiert. Die eigens entwickelte Plattform von PAIR Finance verarbeitet mehr als 10 Milliarden Datenpunkte und analysiert 30.000 Kommunikationsstrategien, um jede Nachricht individuell und lösungsorientiert zu gestalten. Flexible, lokal beliebte Zahlungsmethoden wie Bancomat Pay sowie eine Kommunikation, die auf regionale Besonderheiten Rücksicht nimmt, sind zentrale Bestandteile des Ansatzes.

Im Unterschied zu traditionellen Inkassounternehmen legt PAIR Finance besonderen Wert auf respektvolle, faire und vor allem sehr personenbezogene Kommunikation, mit dem Ziel, Verbraucher*innen schneller zu sensibilisieren und gemeinsam mit ihnen eine einvernehmliche Lösung zu finden, bevor rechtliche Schritte überhaupt notwendig werden. Dieser hoch personalisierte Ansatz führt zu signifikant höheren Rückführungsquoten, im Schnitt rund 15 Prozent mehr als bei klassischen Anbietern, sowie zu schnellerem Forderungsausgleich und einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit.



Von Bargeld zu KI: Italiens digitale Transformation



Italien hat in den vergangenen Jahren große Fortschritte bei der Digitalisierung erzielt: Die Glasfaserabdeckung liegt inzwischen bei über 70 % und damit auf EU-Niveau, während laut Banca d'Italia im Jahr 2024 erstmals mehr als 60 % aller Transaktionen bargeldlos abgewickelt wurden. Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen weist Italien bisher eine begrenzte Dynamik auf: Laut Europäischer Kommission nutzten im Jahr 2024 rund 5 % der italienischen Unternehmen Künstliche Intelligenz - und damit weniger als der europäische Durchschnitt von 8%.



PAIR Finance möchte diese Entwicklung aktiv vorantreiben, indem es Unternehmen und Verbraucher*innen mit innovativen, KI-basierten Lösungen hilft, Forderungsmanagement effizienter, transparenter und kundenorientierter zu gestalten.



Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter:

https://pairfinance.com/en/media-kit-italy/



Über PAIR Finance



PAIR Finance ist ein führendes Fintech für Digitalinkasso und Forderungsmanagement. Das Unternehmen verändert die Inkassoindustrie mit seiner nachhaltig digitalen, effizienten und kundenorientierten Ausrichtung. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, der Geschäftskund*innen und Verbraucher*innen gleichermaßen unterstützt. Mehr als 600 Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde, hat mit Pollen Street einen renommierten Private Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance zählt an den Unternehmensstandorten Amsterdam, Berlin, Stockholm, Warschau, Wien, Zürich und Mailand mehr als 250 erfahrene Mitarbeiter*innen (FTE) und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.



Website: http://www.pairfinance.com/ I LinkedIn: linkedin.com/pairfinance (https://www.linkedin.com/company/pair-finance/?viewAsMember=true)

Pressekontakt:



Denise Schoenherr

Corporate Communications

PAIR Finance Group

Knesebeckstraße 62-63

D-10719 Berlin

T: +49 (0)30 1208790 05

E: mailto:media@pairfinance.com

https://pairfinance.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137381/6137028 OTS: PAIR Finance GmbH





