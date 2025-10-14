RBC stuft T-Mobile US auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 270 US-Dollar belassen. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Mobilfunkers basiere auf der im laufenden Jahr durchwachsenen Kursentwicklung sowie auf soliden operativen Trends, schrieb Jonathan Atkin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom kurzfristig ein stärkeres Kundenwachstum als die US-Wettbewerber verzeichnen und mittelfristig Wert aus der Übernahme von USM schöpfen wird./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:27 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 194EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Jonathan Atkin

Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

