    JEFFERIES stuft MICHELIN auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin nach reduzierten Jahreszielen von 43 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Reifenkonzerns sei drastischer als befürchtet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 um deutlich nach unten, geht aber von einer zyklischen Erholung mit erheblichem Gewinnpotenzial über einen Zeitraum von 24 Monaten aus./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 43
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



