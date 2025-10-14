    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    AKTIE IM FOKUS

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens-Papiere nehmen Abstand vom Rekordhoch - Abstufung

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens-Aktien fallen nach Morgan Stanley-Abstufung.
    • Vorbörsliche Verluste: -1,3% auf 242,80 Euro.
    • Analyst sieht wenig Aufwärtspotenzial für Aktien.
    AKTIE IM FOKUS - Siemens-Papiere nehmen Abstand vom Rekordhoch - Abstufung
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vom Rekordhoch vergangener Woche könnten sich die Aktien von Siemens am Dienstag etwas weiter nach unten absetzen. Grund für vorbörsliche Verluste war eine Abstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley (MS).

    Auf Tradegate verloren die Anteilscheine 1,3 Prozent auf 242,80 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Montag. Am Donnerstag vergangener Woche hatten sie mit 250,15 Euro ein historisches Hoch erklommen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Short
    265,57€
    Basispreis
    2,57
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    227,59€
    Basispreis
    1,58
    Ask
    × 12,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates.

    Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten./bek/stk

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Siemens

    -2,33 %
    -0,59 %
    +5,99 %
    +9,15 %
    +30,72 %
    +127,04 %
    +118,09 %
    +216,34 %
    +204,72 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 242,6 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 192,80 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -8,71 %/+24,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Siemens-Papiere nehmen Abstand vom Rekordhoch - Abstufung Vom Rekordhoch vergangener Woche könnten sich die Aktien von Siemens am Dienstag etwas weiter nach unten absetzen. Grund für vorbörsliche Verluste war eine Abstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley (MS). Auf Tradegate …