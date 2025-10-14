Siemens-Papiere nehmen Abstand vom Rekordhoch - Abstufung

Auf Tradegate verloren die Anteilscheine 1,3 Prozent auf 242,80 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Montag. Am Donnerstag vergangener Woche hatten sie mit 250,15 Euro ein historisches Hoch erklommen.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vom Rekordhoch vergangener Woche könnten sich die Aktien von Siemens am Dienstag etwas weiter nach unten absetzen. Grund für vorbörsliche Verluste war eine Abstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley (MS).

Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates.

Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten./bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 242,6 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,99 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 192,80 Mrd.. Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -8,71 %/+24,48 % bedeutet.



