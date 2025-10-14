AKTIE IM FOKUS
Siemens-Papiere nehmen Abstand vom Rekordhoch - Abstufung
- Siemens-Aktien fallen nach Morgan Stanley-Abstufung.
- Vorbörsliche Verluste: -1,3% auf 242,80 Euro.
- Analyst sieht wenig Aufwärtspotenzial für Aktien.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vom Rekordhoch vergangener Woche könnten sich die Aktien von Siemens am Dienstag etwas weiter nach unten absetzen. Grund für vorbörsliche Verluste war eine Abstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley (MS).
Auf Tradegate verloren die Anteilscheine 1,3 Prozent auf 242,80 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Montag. Am Donnerstag vergangener Woche hatten sie mit 250,15 Euro ein historisches Hoch erklommen.
Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates.
Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 242,6 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 192,80 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -8,71 %/+24,48 % bedeutet.
