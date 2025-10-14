    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Reduzierung der Jahresziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zwar habe er in seinen Ausblicken auf die anhaltende Schwäche der Absatzmärkte und drohende Risiken für die Konsensschätzungen hingewiesen, aber die aktuelle Ankündigung des Reifenkonzerns liege nochmal deutlich unter seiner Ergebnisprognose, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lage könnte angesichts hoher Lagerbestände bei Budget-Reifen, saisonaler Schwankungen im Geschäftsverkauf und begrenzter Anzeichen für eine Erholung bei Lkw- und Agrarreifen auch im ersten Halbjahr 2026 schwierig bleiben./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 23:05 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 23:05 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



