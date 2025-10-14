    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Thyssenkrupp

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erstnotierung von Marinewerft TKMS für 20. Oktober geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Erstnotierung von TKMS am 20. Oktober geplant.
    • Aktionäre erhalten Anteile für 20 Thyssenkrupp-Aktien.
    • Thyssenkrupp bleibt mit 51% Mehrheitsgesellschafter.
    Thyssenkrupp - Erstnotierung von Marinewerft TKMS für 20. Oktober geplant
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ESSEN/KIEL (dpa-AFX) - Der Fahrplan für die Abspaltung von Deutschlands größtem Marineschiffbauer TKMS von Thyssenkrupp steht endgültig fest: Die Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. Oktober erfolgen, wie die Konzernmutter am Dienstag mitteilte. Die Finanzaufsicht Bafin habe für den Schritt grünes Licht gegeben.

    Die Aktionärinnen und Aktionäre des Industriekonzerns Thyssenkrupp hatten bereits im August die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Im Rahmen der Abspaltung erhalten sie nun für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS. Der maßgebliche Zuteilungsstichtag fällt mit der Handelsregistereintragung auf den 17. Oktober.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    12,26€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,99€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 13,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wie bereits bekannt, bleibt TKMS weiter Teil des Konzerns: Die Thyssenkrupp AG bleibt über eine neue Holding-Gesellschaft strategische Mehrheitsgesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent./tav/mis

    ThyssenKrupp

    +0,19 %
    +2,13 %
    +23,29 %
    +17,79 %
    +294,91 %
    +159,94 %
    +214,20 %
    -25,69 %
    +25,52 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 13,00 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,06 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,35 %/-30,74 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Thyssenkrupp Erstnotierung von Marinewerft TKMS für 20. Oktober geplant Der Fahrplan für die Abspaltung von Deutschlands größtem Marineschiffbauer TKMS von Thyssenkrupp steht endgültig fest: Die Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. Oktober erfolgen, wie die Konzernmutter am …