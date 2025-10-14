Thyssenkrupp
Erstnotierung von Marinewerft TKMS für 20. Oktober geplant
- Erstnotierung von TKMS am 20. Oktober geplant.
- Aktionäre erhalten Anteile für 20 Thyssenkrupp-Aktien.
- Thyssenkrupp bleibt mit 51% Mehrheitsgesellschafter.
ESSEN/KIEL (dpa-AFX) - Der Fahrplan für die Abspaltung von Deutschlands größtem Marineschiffbauer TKMS von Thyssenkrupp steht endgültig fest: Die Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. Oktober erfolgen, wie die Konzernmutter am Dienstag mitteilte. Die Finanzaufsicht Bafin habe für den Schritt grünes Licht gegeben.
Die Aktionärinnen und Aktionäre des Industriekonzerns Thyssenkrupp hatten bereits im August die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Im Rahmen der Abspaltung erhalten sie nun für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS. Der maßgebliche Zuteilungsstichtag fällt mit der Handelsregistereintragung auf den 17. Oktober.
Wie bereits bekannt, bleibt TKMS weiter Teil des Konzerns: Die Thyssenkrupp AG bleibt über eine neue Holding-Gesellschaft strategische Mehrheitsgesellschafterin mit einem Anteil von 51 Prozent./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 13,00 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,29 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,06 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -15,35 %/-30,74 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Bafin muss erst den Börsenprospekt genehmigen. Der Prospekt muss dann gemeinsam mit dem Termin des Börsengangs und der Eintragung ins Handelsregister veröffentlicht werden
Ich halte den größeren Teil an TK mit Zertifikaten. Hebel war mal über 2, jetzt sind es nur noch 1,6