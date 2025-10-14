Erstnotierung von Marinewerft TKMS für 20. Oktober geplant

Ich halte den größeren Teil an TK mit Zertifikaten. Hebel war mal über 2, jetzt sind es nur noch 1,6

Die werde ich kurz vor dem Spin-Off in TKA tauschen um auch TKMS Aktien zu erhalten.





Selbstverständlich werde ich erst einmal beide halten, den Spin-Off und die Mutter.





Das ist eine der besten Turnaround-Storys der letzten Jahre und die Mutter mit "nur noch" 51% TKMS auch nach dem Spin-Off weiterhin hochattraktiv.





Ich habe übrigens eine Zeit lang in einem Spin-Off eines großen Konzerns gearbeitet. Es gibt ein Leben davor und ein Leben danach.

Davor ist man der kleine Bruder der sich neben den anderen zum Teil größeren Geschwistern verstecken kann, man schaut da aus der Zentrale auch nicht immer so genau hin, im Geschäftsbericht taucht man dann irgendwo im hinteren Teil in der Segmentberichterstattung auf und unangenehme Entscheidungen schiebt man auch gerne mal weg.

Und auf einmal steht man im Schaufenster und muss alle 3 Monaten an der Börse transparent performen. Da ist erst einmal Blut, Schweiß und Tränen angesagt, das setzt im Management aber auch extrem viel Energie frei. Ich erwarte auch aus diesem Grund, dass der Spin-Off bei TKMS zu einer besseren Rendite führen wird.