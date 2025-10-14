Berenberg senkt BASF auf 'Sell' und Ziel auf 37 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 42,05 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -4,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,99 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 37,52 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -12,01 %/+21,28 % bedeutet.