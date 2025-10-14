    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsT-Mobile US AktievorwärtsNachrichten zu T-Mobile US

    ANALYSE-FLASH

    RBC hebt T-Mobile US auf 'Outperform' - Ziel 270 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC stuft T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch.
    • Kursziel bleibt bei 270 US-Dollar, solide Trends erwartet.
    • Stärkeres Kundenwachstum als US-Wettbewerber prognostiziert.
    ANALYSE-FLASH - RBC hebt T-Mobile US auf 'Outperform' - Ziel 270 Dollar
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 270 US-Dollar belassen. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Mobilfunkers basiere auf der im laufenden Jahr durchwachsenen Kursentwicklung sowie auf soliden operativen Trends, schrieb Jonathan Atkin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom kurzfristig ein stärkeres Kundenwachstum als die US-Wettbewerber verzeichnen und mittelfristig Wert aus der Übernahme von USM schöpfen wird./rob/edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / EDT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

    Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 194 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 220,58 Mrd..

    T-Mobile US zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 274,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +35,19 %/+53,05 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 270 US-Dollar

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
