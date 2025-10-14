ANALYSE-FLASH
RBC hebt T-Mobile US auf 'Outperform' - Ziel 270 Dollar
- RBC stuft T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch.
- Kursziel bleibt bei 270 US-Dollar, solide Trends erwartet.
- Stärkeres Kundenwachstum als US-Wettbewerber prognostiziert.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 270 US-Dollar belassen. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Mobilfunkers basiere auf der im laufenden Jahr durchwachsenen Kursentwicklung sowie auf soliden operativen Trends, schrieb Jonathan Atkin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom kurzfristig ein stärkeres Kundenwachstum als die US-Wettbewerber verzeichnen und mittelfristig Wert aus der Übernahme von USM schöpfen wird./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / EDT
