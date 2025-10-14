RBC hebt T-Mobile US auf 'Outperform' - Ziel 270 Dollar

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur T-Mobile US Aktie

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 194 auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der T-Mobile US Aktie um +1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,94 %.

Die Marktkapitalisierung von T-Mobile US bezifferte sich zuletzt auf 220,58 Mrd..

T-Mobile US zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 274,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +35,19 %/+53,05 % bedeutet.