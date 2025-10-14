JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach einem Gespräch mit Konzernchef Michael Sen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Am interessantesten seien die Hinweise auf möglichen Rückenwind für die Krankenhaussparte Helios gewesen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hintergrund seien neue Zuschläge für Krankenhäuser und inflationsbedingt steigende Fallpauschalen. Die Aktien bleiben auf "Positive Catalyst Watch", der Analyst rechnet also zeitnah mit einem Kurstreiber./rob/mis/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 22:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 47,89EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49,10

Kursziel alt: 49,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



