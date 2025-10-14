    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius
    JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach einem Gespräch mit Konzernchef Michael Sen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Am interessantesten seien die Hinweise auf möglichen Rückenwind für die Krankenhaussparte Helios gewesen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hintergrund seien neue Zuschläge für Krankenhäuser und inflationsbedingt steigende Fallpauschalen. Die Aktien bleiben auf "Positive Catalyst Watch", der Analyst rechnet also zeitnah mit einem Kurstreiber./rob/mis/stk

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 47,89EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David Adlington
    Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 49,10
    Kursziel alt: 49,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


