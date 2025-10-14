JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das öffentliche Update des Autobauers vor den anstehenden Zahlen für das dritte Quartal sorge für Zuversicht, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 89,22EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

