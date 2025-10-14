    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das öffentliche Update des Autobauers vor den anstehenden Zahlen für das dritte Quartal sorge für Zuversicht, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


