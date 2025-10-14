JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Das Produktionsupdate des Bergbaukonzerns zum dritten Quartal habe keine echten Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 58,82EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher LaFemina

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



