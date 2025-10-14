JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Das Produktionsupdate des Bergbaukonzerns zum dritten Quartal habe keine echten Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 58,82EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Christopher LaFemina
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
