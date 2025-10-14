    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto
    JEFFERIES stuft RIO TINTO auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Das Produktionsupdate des Bergbaukonzerns zum dritten Quartal habe keine echten Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 58,82EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Christopher LaFemina
    Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 50
    Kursziel alt: 50
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
