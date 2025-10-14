    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Markterwartungen für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 erschienen auf Basis der jüngsten Äußerungen des Autobauers zur Geschäftsentwicklung vernünftig, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 89,22EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Tom Narayan
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 130
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


