RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Markterwartungen für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 erschienen auf Basis der jüngsten Äußerungen des Autobauers zur Geschäftsentwicklung vernünftig, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 89,22EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:46 Uhr) gehandelt.
