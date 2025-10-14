RBC stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Bergbaukonzerns für das dritte Quartal und die leicht angepasste Prognose für Bauxit dürften kaum Einfluss auf die Markterwartungen haben, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 59,10EUR auf Tradegate (14. Oktober 2025, 08:48 Uhr) gehandelt.





