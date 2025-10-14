Zwei Drittel achten beim Einkauf auf Gütesiegel - Greenwashing-Verdacht sorgt allerdings für Misstrauen (FOTO)

Köln (ots) - Bio, vegan, fair produziert - Lebensmittelsiegel prägen längst das

Einkaufsverhalten in Deutschland. Laut der Simon-Kucher Food-Label-Studie

beziehen bereits mehr als zwei Drittel Zertifizierungen in Kaufentscheidungen

ein. Besonders für bio und fair gehandelte Produkte sowie funktionale

Inhaltsstoffe sind viele bereit, mehr auszugeben - allen voran die Gen Z, die

sich am besten mit Zertifizierungen auskennt. Größere Aufpreise akzeptiert die

Kundschaft aber nur bei religiösen Prüfzeichen. Bei als vegan/vegetarische

zertifizierten Produkten ist sogar nur noch die Hälfte bereit, höhere Preise zu

zahlen. Klima- und Nachhaltigkeitslabels kämpfen zudem mit Misstrauen wegen

Greenwashing-Sorgen.



- 71 % der Deutschen beziehen Food-Zertifizierungen in Kaufentscheidungen ein

- Breite Zahlungsbereitschaft für Bio, Fair Trade und Nachhaltigkeit, aber

Grenzen bei vegan/vegetarisch

- 74 % der Menschen, die auf Darmgesundheit achten, würden Aufpreise für

funktionale Inhaltsstoffe zahlen

- Größere Aufpreise werden allerdings nur bei religiösen Zertifizierungen

(halal/koscher) hingenommen

- Gen Z kennt Zertifizierungen am besten und zeigt größte Zahlungsbereitschaft

- Skepsis wegen Greenwashing: 33 % zweifeln an Nachhaltigkeitslabels, 35 % an

klimabezogenen Claims







Lebensmitteleinkauf Gütesiegel aktiv in Kaufentscheidungen mit ein. So achten 71

Prozent auf Zertifizierungen wie "bio" und "fair gehandelt", 64 Prozent auf

Claims wie "zuckerfrei" und "high protein". Nur für jeweils ein Viertel (26

Prozent) sind sowohl Zertifizierungen als auch Claims wenig bis gar nicht

entscheidend beim Einkauf.



Siegel sind kaufentscheidend



Besonders Bio (75 Prozent) und fairer Handel (67 Prozent) zählen zu den

stärksten Treibern, ebenso funktionale Inhaltsstoffe (70 Prozent), zuckerfrei

(75 Prozent) und Clean Label bzw. natürliche Inhaltsstoffe (80 Prozent).

"Lebensmittelsiegel sind längst Kaufentscheider - und bestimmen, was im

Einkaufswagen landet", erklärt Alexander Bilsing, Partner im Consumer Sektor von

Simon-Kucher mit Fokus auf Ingredients.



Zahlungsbereitschaft mit Grenzen



Viele Konsumenten zeigen eine klare Bereitschaft, für Zertifizierungen Aufpreise

zu zahlen. Die Preispower ist jedoch ungleich verteilt: Während Bio (70

Prozent), Fair Trade (64 Prozent) und Nachhaltigkeit (65 Prozent) breite

Zustimmung finden, liegt die Zahlungsbereitschaft bei veganen und vegetarischen

Siegeln grundsätzlich nur noch bei der Hälfte der Kundschaft (46 Prozent). Seite 1 von 3 Seite 2 ►





