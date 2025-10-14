    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Zwei Drittel achten beim Einkauf auf Gütesiegel - Greenwashing-Verdacht sorgt allerdings für Misstrauen (FOTO)

    Köln (ots) - Bio, vegan, fair produziert - Lebensmittelsiegel prägen längst das
    Einkaufsverhalten in Deutschland. Laut der Simon-Kucher Food-Label-Studie
    beziehen bereits mehr als zwei Drittel Zertifizierungen in Kaufentscheidungen
    ein. Besonders für bio und fair gehandelte Produkte sowie funktionale
    Inhaltsstoffe sind viele bereit, mehr auszugeben - allen voran die Gen Z, die
    sich am besten mit Zertifizierungen auskennt. Größere Aufpreise akzeptiert die
    Kundschaft aber nur bei religiösen Prüfzeichen. Bei als vegan/vegetarische
    zertifizierten Produkten ist sogar nur noch die Hälfte bereit, höhere Preise zu
    zahlen. Klima- und Nachhaltigkeitslabels kämpfen zudem mit Misstrauen wegen
    Greenwashing-Sorgen.

    - 71 % der Deutschen beziehen Food-Zertifizierungen in Kaufentscheidungen ein
    - Breite Zahlungsbereitschaft für Bio, Fair Trade und Nachhaltigkeit, aber
    Grenzen bei vegan/vegetarisch
    - 74 % der Menschen, die auf Darmgesundheit achten, würden Aufpreise für
    funktionale Inhaltsstoffe zahlen
    - Größere Aufpreise werden allerdings nur bei religiösen Zertifizierungen
    (halal/koscher) hingenommen
    - Gen Z kennt Zertifizierungen am besten und zeigt größte Zahlungsbereitschaft
    - Skepsis wegen Greenwashing: 33 % zweifeln an Nachhaltigkeitslabels, 35 % an
    klimabezogenen Claims

    Laut der Simon-Kucher Food-Label-Studie bezieht ein Großteil der Deutschen beim
    Lebensmitteleinkauf Gütesiegel aktiv in Kaufentscheidungen mit ein. So achten 71
    Prozent auf Zertifizierungen wie "bio" und "fair gehandelt", 64 Prozent auf
    Claims wie "zuckerfrei" und "high protein". Nur für jeweils ein Viertel (26
    Prozent) sind sowohl Zertifizierungen als auch Claims wenig bis gar nicht
    entscheidend beim Einkauf.

    Siegel sind kaufentscheidend

    Besonders Bio (75 Prozent) und fairer Handel (67 Prozent) zählen zu den
    stärksten Treibern, ebenso funktionale Inhaltsstoffe (70 Prozent), zuckerfrei
    (75 Prozent) und Clean Label bzw. natürliche Inhaltsstoffe (80 Prozent).
    "Lebensmittelsiegel sind längst Kaufentscheider - und bestimmen, was im
    Einkaufswagen landet", erklärt Alexander Bilsing, Partner im Consumer Sektor von
    Simon-Kucher mit Fokus auf Ingredients.

    Zahlungsbereitschaft mit Grenzen

    Viele Konsumenten zeigen eine klare Bereitschaft, für Zertifizierungen Aufpreise
    zu zahlen. Die Preispower ist jedoch ungleich verteilt: Während Bio (70
    Prozent), Fair Trade (64 Prozent) und Nachhaltigkeit (65 Prozent) breite
    Zustimmung finden, liegt die Zahlungsbereitschaft bei veganen und vegetarischen
    Siegeln grundsätzlich nur noch bei der Hälfte der Kundschaft (46 Prozent).
