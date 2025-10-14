Food-Label-Studie
Zwei Drittel achten beim Einkauf auf Gütesiegel - Greenwashing-Verdacht sorgt allerdings für Misstrauen (FOTO)
Köln (ots) - Bio, vegan, fair produziert - Lebensmittelsiegel prägen längst das
Einkaufsverhalten in Deutschland. Laut der Simon-Kucher Food-Label-Studie
beziehen bereits mehr als zwei Drittel Zertifizierungen in Kaufentscheidungen
ein. Besonders für bio und fair gehandelte Produkte sowie funktionale
Inhaltsstoffe sind viele bereit, mehr auszugeben - allen voran die Gen Z, die
sich am besten mit Zertifizierungen auskennt. Größere Aufpreise akzeptiert die
Kundschaft aber nur bei religiösen Prüfzeichen. Bei als vegan/vegetarische
zertifizierten Produkten ist sogar nur noch die Hälfte bereit, höhere Preise zu
zahlen. Klima- und Nachhaltigkeitslabels kämpfen zudem mit Misstrauen wegen
Greenwashing-Sorgen.
- 71 % der Deutschen beziehen Food-Zertifizierungen in Kaufentscheidungen ein
- Breite Zahlungsbereitschaft für Bio, Fair Trade und Nachhaltigkeit, aber
Grenzen bei vegan/vegetarisch
- 74 % der Menschen, die auf Darmgesundheit achten, würden Aufpreise für
funktionale Inhaltsstoffe zahlen
- Größere Aufpreise werden allerdings nur bei religiösen Zertifizierungen
(halal/koscher) hingenommen
- Gen Z kennt Zertifizierungen am besten und zeigt größte Zahlungsbereitschaft
- Skepsis wegen Greenwashing: 33 % zweifeln an Nachhaltigkeitslabels, 35 % an
klimabezogenen Claims
Laut der Simon-Kucher Food-Label-Studie bezieht ein Großteil der Deutschen beim
Lebensmitteleinkauf Gütesiegel aktiv in Kaufentscheidungen mit ein. So achten 71
Prozent auf Zertifizierungen wie "bio" und "fair gehandelt", 64 Prozent auf
Claims wie "zuckerfrei" und "high protein". Nur für jeweils ein Viertel (26
Prozent) sind sowohl Zertifizierungen als auch Claims wenig bis gar nicht
entscheidend beim Einkauf.
Siegel sind kaufentscheidend
Besonders Bio (75 Prozent) und fairer Handel (67 Prozent) zählen zu den
stärksten Treibern, ebenso funktionale Inhaltsstoffe (70 Prozent), zuckerfrei
(75 Prozent) und Clean Label bzw. natürliche Inhaltsstoffe (80 Prozent).
"Lebensmittelsiegel sind längst Kaufentscheider - und bestimmen, was im
Einkaufswagen landet", erklärt Alexander Bilsing, Partner im Consumer Sektor von
Simon-Kucher mit Fokus auf Ingredients.
Zahlungsbereitschaft mit Grenzen
Viele Konsumenten zeigen eine klare Bereitschaft, für Zertifizierungen Aufpreise
zu zahlen. Die Preispower ist jedoch ungleich verteilt: Während Bio (70
Prozent), Fair Trade (64 Prozent) und Nachhaltigkeit (65 Prozent) breite
Zustimmung finden, liegt die Zahlungsbereitschaft bei veganen und vegetarischen
Siegeln grundsätzlich nur noch bei der Hälfte der Kundschaft (46 Prozent).
