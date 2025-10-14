Star Copper mobilisiert im Rahmen seines Bohrprogramms in Copper Creek zusätzliches Bohrgerät, um ein historisches Ziel mit hohem Potenzial in British Columbia zu testen

Vancouver, British Columbia – 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien konzentriert, freut sich, den Abschluss der Vorbereitungen für ein erstes Bohrprogramm auf seinem Zielgebiet Copper Creek bekannt zu geben. Dieses befindet sich nur etwa zwei Kilometer vom Hauptbohrgebiet Star Main im Vorzeigeprojekt Star im Nordwesten von British Columbia entfernt. Das Zielgebiet Copper Creek hat nach umfangreichen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Arbeitsprogrammen ein bohrbereites Stadium erreicht. Das Unternehmen ist bestrebt, die historischen Bohrlöcher zu testen und zusätzliche Ziele zu validieren, um eine größere Porphyrlagerstätte zu bestätigen.

Überblick über das Zielgebiet Copper Creek

Copper Creek ist durch zwei starke Kupfer-Boden-Anomalien gekennzeichnet, die sich über eine Fläche von etwa 550 x 1.000 Metern erstrecken und anomale Werte aufweisen, die nach Norden, Süden und Osten offen sind. An der Oberfläche sind ausgedehnte Malachit-Azurit-Gossane freigelegt. Gleichzeitig ergaben IP-Untersuchungen (induzierte Polarisation) dort erhöhte Cu- und Au-Werte im Boden sowie positive kapazitive Eigenschaften (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 – Bodenanomalien auf Copper Creek (550 m x 1000 m). Star Copper 2025

Der Hauptaufschluss beherbergt Kupferoxide, Chalkopyrit und Pyrit in stark propylitisch umgewandeltem Vulkangestein entlang einer nach Osten verlaufenden Strukturzone. Feldkartierungen und Gesteinsproben haben bestätigt, dass die Kupfermineralisierung strukturell kontrolliert ist. Während früherer Arbeiten wurden entlang von Steilhängen mehrere hochgradige Aufschlüsse mit mehr als 5.000 ppm Cu (XRF) identifiziert (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 – Hauptaufschluss von Cu-Oxiden, Chalkopyrit und Pyrit, Aufschlüsse von stark propylitisch umgewandeltem Vulkangestein entlang der nach Osten verlaufenden Struktur. Star Copper 2025

Historische und aktuelle Arbeiten

Historische Explorationsprogramme umfassen Schürfungen, Grabenaushebungen und begrenzte Bohrungen (1970) sowie geophysikalische und geochemische Untersuchungen aus dem Jahr 2013. Die IP-Untersuchung aus dem Jahr 2013 und die Daten zur magnetischen Totalintensität (TMI) wurden kürzlich mittels 3D-Inversion und Leapfrog-Modellierung neu interpretiert. Dabei wurden historische Bohr- und Bodendaten integriert. Nachfolgende Feldarbeiten im Jahr 2025 bestätigten die strukturellen Ausrichtungen, welche die Mineralisierung beeinflussen, und validierten die vorgeschlagenen Standorte der Bohrlöcher (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3 – Zusammengefasste Karte der magnetischen Totalintensität (TMI) mit Überlagerung der Liegenschaftsgrenzen. Star Copper 2025

Geplantes Bohrprogramm

Der Beginn des hubschraubergestützten Bohrprogramms ist nach Abschluss der Bauarbeiten an der Plattform geplant. Aktuell sind zwei erste Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 400 Metern geplant, um Folgendes zu testen:

- historische mineralisierte Abschnitte, die in früheren Bohrungen identifiziert wurden,

- hochgradige Kupfer-Gold-Boden- und Gesteinsanomalien, die mit einer starken IP-Aufladbarkeitsanomalie übereinstimmen.

Die Vorbereitung für den Feldzugang und der Bau des Hubschrauberlandeplatzes sind nun abgeschlossen, und die vollständige Einrichtung und Mobilisierung des Standorts soll innerhalb einer Woche beginnen.

Kommentar des CEO

„Copper Creek stellt einen aufregenden Schritt nach vorne dar, da wir mit der systematischen Erprobung mehrerer hochrangiger Kupfer-Gold-Ziele auf der gesamten Liegenschaft beginnen“, sagte Darryl Jones, CEO von Star Copper Corp. „Die Integration historischer und moderner Datensätze hat einen klaren Hinweis auf eine strukturell kontrollierte Kupfermineralisierung geliefert, die in alle Richtungen offen ist.“

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreichte ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI-43-101, verifiziert.

Röntgenfluoreszenz-Untersuchungen (XRF) sind ein mobiles Analysewerkzeug, mit dem sich in der Frühphase der Exploration der Metallgehalt von Gesteinsproben schnell vor Ort abschätzen lässt. Die Messwerte spiegeln nur einen sehr kleinen Teil der analysierten Gesteinsoberfläche wider und sind nicht notwendigerweise repräsentativ für den Gesamtgehalt oder die Analyseergebnisse.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

